台湾经济指标预测--3月24日至5月20日

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: *3月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/24 0830 季调失业率 2月 -- 4.07% 3/24 1600 工业生产 2月 -- -1.78% 3/25 1610 M2年增率 2月 -- +5.97% 3/27 1700 重贴现率 第一季 -- 1.875% *3月31日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/3 1610 外汇存底 3月 -- 4,179.78亿美元 *4月7日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/7 0830 消费者物价 3月 -- -0.05% 指数(CPI) 4/7 1600 出口 3月 -- +7.9 *4月21日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/21 1600 外销订单 3月 -- +5.7% *5月19日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/20 1610 经常帐 第一季 -- 顺差171.4亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 经济成长率 第一季 -- 2.95%(统计值) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。