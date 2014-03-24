台湾已公布经济指标--2014/3/24

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 1月 -1.78% +5.55% r 3/24 -- 季调失业率 1月 4.07% 4.14% r 3/24 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 2月 -0.05% +0.83% r 4/7 -- ) 外汇存底(亿美元) 2月底 4,179.78 4,169.35 4/3 -- 商品出口(y/y) 2月 +7.9% -5.3% 4/7 -- 商品进口(y/y) 2月 +4.9% -15.2% 4/7 -- M2货币总计数(y/y) 1月 +5.97% +5.75% 3/25 -- 外销订单(y/y) 2月 +5.7% -2.8% 4/21 -- 经常帐盈余(亿美元) 第四季 +171.4 +148.7 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 +26.8 +26.1 5/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第四季 +2.95%(统计值 +1.31% r -- -- ) 重贴现率(%) 12月26日 1.875% 1.875% 3/27 -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。