《技术分析》中国股市沪综指弹幅有限，整体仍维持震荡

作者 曾祥进

路透北京3月21日 - 中国股市沪综指 本周在2,000点附近震荡拉锯，盘面显示，为避免股指有效下破2,000点造成技术面严重恶化，有护盘资金全力拉抬银行、地产等权重股以固守该位，周五的单日大涨有一步到位之嫌，继续弹升料幅度有限。

短期技术指标目前均在中值区域游走，向上和向下的趋势均不明朗，大盘整体走势仍以横向震荡为主；中线看，周收盘仍位于5周均线下方，2,050点之上压力逐渐加大并继续向下释放，整体下行趋势仍难改变。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/cet77v)

沪指前半周以震荡回落为主，周五多头绝地反击拉出四个月最大单日涨幅，意图化解失守2,000点造成的危局。技术面显示，短线股指将面临30日均线2,062点及前期震荡区域的压制，加之多头反复拉抬权重股部分程度上扭曲了真实指数的状况，大盘的反弹势头并非表面呈现的强劲，料整体仍以震荡走势为主。

尽管周五大阳上穿5、10、20日三根短期均线，但从历史统计看，这种单日反转走势有效成立的机率并不高，加之上方30日均线下周起开始加速下行，料有效制约大盘反弹，股指升至2,060点之上后即有回拉压力，而一旦人为护盘力量减弱或暂歇，股指将再度转入震荡回落。

技术指标方面，随机指标(KDJ）、相对强弱指标（RSI）及指数平滑异同平均线（MACD）继续在中值区域游走，未有转强迹象，布林通道（BULL）出现的新变化则是，其下轨开始低位回升，整体通道出现收敛趋势，预示股指的震荡过程完毕后，最晚两周内大盘将出现明确的方向性选择。

目前沪指2,000点以及近低点1,974点的技术意义十分重大，大盘在此进行反复拉锯对未来走势至关重要，考虑到短线技术面弱势很难因一两个交易日的弹势改变，总体看，当前的震荡仍是在为未来的的下跌积累动量。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/det77v)

沪综指本周拉出反击型周阳线，实体基本覆盖上周阴线，令一个月来的跌势略有缓和，大盘有回补2,057点周跳空缺口的要求，但收盘仍处于5周均线之下，且5周和10周均线下周于2,050-2,060点间聚合，并形成近3个月来首度死叉，显示其中线压力仍然巨大。