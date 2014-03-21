中国债市：利率互换跌幅收窄，人民币弱势不改致资金和政策预期稍乐观

路透北京3月21日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周五继续下探，跌幅较前收窄。市场人士表示，人民币弱势不改，资金面和政策面机构预期均会更乐观些，推动IRS利率下行。不过，大幅做空的空间有限。

”IRS掉了点，外汇掉期那边不是掉嘛，两个市场会互相看，“上海一银行交易员称，“贬值的情况下资金不能搞很紧，政策预期也是维稳。”

他并指出，现券谨慎的情绪偏多，IRS很难走出独立行情，下探空间不大。

华东地区一银行交易员亦表示，从去年中流动性困局以来，机构对流动性的担忧就从未远去，未来季节性扰动因素在即，故还是看多IRS的声音多一些。

在扩大波幅后的第五日，人民币周五仍大致保持跌势，即期CNY-CFXS一度触及6.2370，为一年多来的最低价。但对于下周能否继续走贬从而触及6.30这一关键点位，市场已产生分歧。

季节性市场规律显示，短期内银行间流动性就将面临4月季度初存款准备金补缴，以及4、5月份财税缴款等因素的冲击。

在资金面初显趋紧苗头时，中国央行公开市场周四正回购操作明显缩量，给市场带来惊喜。业内人士表示，经过前期的连续回笼，市场流动性已现收敛，而人民币近期的暴跌则令资金预期进一步趋谨慎；央行因势利导，在已推动流动性总量趋于合意水平的同时，不忘安抚市场情绪。

市场人士并表示，渐进打破人民币升值预期的同时，势必导致资金流入一段时间的减少。在经济增长趋弱的大背景下，货币政策将微调，然时机仍需等待。管理层将视基本面和资金面的变动，相机调整稳增长扶助的力度，给市场更加积极的信号。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.9417/4.0417 4.1625/4.2504 4.3275/4.4175 4.4750/4.5625 4.4646/4.7446

上日 3.9637/4.0817 4.2560/4.3403 4.3977/4.4817 4.5200/4.6113 4.5095/4.7728

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变动 -0.0220/-0.0400 -0.0935/-0.0899 -0.0702/-0.0642 -0.0450/-0.0488 -0.0449/-0.0282

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。