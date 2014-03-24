全球金市：金价继上周重挫后继续小跌，美元守在高位附近

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
北大西洋公约组织(NATO)最高军事指挥官周日表示，俄罗斯已在其与乌克兰的边境聚集非常可观的军事力量。在吞并了克里米亚后，俄罗斯可能觊觎另一个前苏联国家--摩尔多瓦。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周五持金量增加0.52%至816.97吨，周四时为812.78吨。
根据商品期货交易委员会(CFTC)周五报告，对冲基金和货币基金经理人增持黄金期货和期权仓位，来到2012年12月以来最高水准，乌克兰紧张局势和中国经济放缓疑虑，使得投机买兴连续第六周升高。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 龚芳/戴素萍 审校 郑茵/王兴亚)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。