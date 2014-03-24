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亚洲 | 2014年 3月 24日 星期一 09:00 BJT

全球金市：金价继上周重挫后继续小跌，美元守在高位附近

北大西洋公约组织(NATO)最高军事指挥官周日表示，俄罗斯已在其与乌克兰的边境聚集非常可观的军事力量。在吞并了克里米亚后，俄罗斯可能觊觎另一个前苏联国家--摩尔多瓦。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周五持金量增加0.52%至816.97吨，周四时为812.78吨。

根据商品期货交易委员会(CFTC)周五报告，对冲基金和货币基金经理人增持黄金期货和期权仓位，来到2012年12月以来最高水准，乌克兰紧张局势和中国经济放缓疑虑，使得投机买兴连续第六周升高。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 龚芳/戴素萍 审校 郑茵/王兴亚)
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