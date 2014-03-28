中国信用市场观察：银行配置信用债预期乐观，广义流动性可能趋变--PDF版本****

金砖国家：4月24日股汇市收盘纵览
路透4月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月24日(周一)走势纵览。
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路透4月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月24日(周一)走势纵览。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月25日(二) 0645 法国企业景气指数 4月 104 104 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 3月 15 10.83 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 128.75 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 2月 -- 持平 (较上年同期) -- +5.7% 1300 美国CaseShiller-20个城市经季调房价指数(较前月)
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜(北韩)采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。