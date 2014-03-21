更正-中国汇市：人民币扩波幅首周跌1.2%创纪录，下周是能否见6.30存分歧

(第二段盘中最低价为6.2370，非6.2375) * 浮动幅度扩大后，人民币首周贬值1.2% * 市场认为下周仍继续弱势 * 对能否探及6.30大关存分歧 * 波动率VOL已上升至高位 * 央行教训短期套利资金的目的达到 路透香港3月21日 - 在扩大日内波幅后的第五天，人民币兑美元汇率略收涨至6.2250， 按收盘价计全周共计贬值1.2%，创出历史上最大周跌幅。但对于下周能否继续走贬从而触及 6.30这一关键点位，市场已产生分歧。 人民币兑美元即期CNY-CFXS周五全天交易大致保持弱势，盘中一度创出6.2370的一年 多来的最低价。本周以来，以中间价计算的日内最大贬值幅度逐日递增，今日达到1.46%， 更加靠拢2%的浮动限制。 一部分观点认为央行仍会一鼓作气追穷寇，将人民币贬至结构性产品认输出局的6.30； 但也有观点认为，目前人民币的波动率已到高位，显示市场对人民币走贬的风险已充分认识 ，因此，为了不形成贬值预期，央行更倾向于在此区间维持小幅波动。 但值得关注的是，离岸人民币即期 价格已率先企稳，目前报6.2035，与境内相差 200个bp，这一方面显示套利盘仍有利可为，也显示境外对人民币贬值幅度有自己的看法。 “我觉得onshore市场已经差不多，至少offshore已经稳住了，最多下周摸到6.25左右 。”一家香港银行的外汇交易员称。 但也有境内大行交易员表示，盘面来看，今天的6.2200-6.2370之间并未见明显的恐慌 盘杀出，套利交易盘仍在抵抗，也意味着央行教训套利者的目的并未达到，“不排除下周到 6.30的可能。” 根据几家外资投行的报告，约有300亿美元左右套利人民币的结构性产品堆积在6.22-6. 25左右，如果人民币贬到此位置，将有大量止损盘涌出。 上述中资行的交易员称，离岸市场应该更能反应市场对人民币的预期，毕竟央行目前还 撑控着中间价，从而实现对汇率的干预。目前这200个bp的不同，也说明境外对人民币持续 看贬不是太认同。 “但央行无疑是成功的，毕竟波动率（VOL）已大幅上升，显示市场对人民币未来的波 动风险明显提升，短期参与套利交易的资金会有所顾虑。”他称。 根据路透报价显示，USD/CNH波动率的各期限报价普升，目前一年期 为3.250/ 3.550%，此波人民币贬值前，该报价一直盘踞在2.5%左右。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 CNY=CFXS 收盘价、中间价 CNY=PBOC，以及离岸市 场人民币的主要报价： 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离 岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2250 6.2275 0.04% 中间价 6.1475 6.1460 -0.02% 成交额 189亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.46% (上限±2% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 177 6.2193 6.2370 2014年来即期升贬值幅度 -2.75% 1年期美元/人民币掉期升水 210 离岸人民币市场,北京时间17:02 今日 上日 1年期NDF 6.2270/00 6.234 CNH即期 6.2030/50 6.2051 央行决定自3月17日（周一）起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅 度由1%扩大至2%。 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外 汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (记者 毕晓雯; 审校 杨淑祯/黄凯)