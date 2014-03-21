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亚洲 | 2014年 3月 21日 星期五 18:59 BJT

更正-中国汇市：人民币扩波幅首周跌1.2%创纪录，下周是能否见6.30存分歧

(第二段盘中最低价为6.2370，非6.2375)
    * 浮动幅度扩大后，人民币首周贬值1.2%
    * 市场认为下周仍继续弱势
    * 对能否探及6.30大关存分歧
    * 波动率VOL已上升至高位
    * 央行教训短期套利资金的目的达到

    路透香港3月21日 - 在扩大日内波幅后的第五天，人民币兑美元汇率略收涨至6.2250，
按收盘价计全周共计贬值1.2%，创出历史上最大周跌幅。但对于下周能否继续走贬从而触及
6.30这一关键点位，市场已产生分歧。
    
    人民币兑美元即期CNY-CFXS周五全天交易大致保持弱势，盘中一度创出6.2370的一年
多来的最低价。本周以来，以中间价计算的日内最大贬值幅度逐日递增，今日达到1.46%，
更加靠拢2%的浮动限制。
    
    一部分观点认为央行仍会一鼓作气追穷寇，将人民币贬至结构性产品认输出局的6.30；
但也有观点认为，目前人民币的波动率已到高位，显示市场对人民币走贬的风险已充分认识
，因此，为了不形成贬值预期，央行更倾向于在此区间维持小幅波动。
    
    但值得关注的是，离岸人民币即期 价格已率先企稳，目前报6.2035，与境内相差
200个bp，这一方面显示套利盘仍有利可为，也显示境外对人民币贬值幅度有自己的看法。
    
    “我觉得onshore市场已经差不多，至少offshore已经稳住了，最多下周摸到6.25左右
。”一家香港银行的外汇交易员称。
    
    但也有境内大行交易员表示，盘面来看，今天的6.2200-6.2370之间并未见明显的恐慌
盘杀出，套利交易盘仍在抵抗，也意味着央行教训套利者的目的并未达到，“不排除下周到
6.30的可能。”
    
    根据几家外资投行的报告，约有300亿美元左右套利人民币的结构性产品堆积在6.22-6.
25左右，如果人民币贬到此位置，将有大量止损盘涌出。
    
    上述中资行的交易员称，离岸市场应该更能反应市场对人民币的预期，毕竟央行目前还
撑控着中间价，从而实现对汇率的干预。目前这200个bp的不同，也说明境外对人民币持续
看贬不是太认同。
    
    “但央行无疑是成功的，毕竟波动率（VOL）已大幅上升，显示市场对人民币未来的波
动风险明显提升，短期参与套利交易的资金会有所顾虑。”他称。
    
    根据路透报价显示，USD/CNH波动率的各期限报价普升，目前一年期 为3.250/
3.550%，此波人民币贬值前，该报价一直盘踞在2.5%左右。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 CNY=CFXS 收盘价、中间价 CNY=PBOC，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
     以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价          ，以及离
 岸市场人民币的主要报价：    
                                                                              
 在岸市场人民币兑美元                         今日          上日       升贬
                即期成交价格                6.2250         6.2275      0.04%
                      中间价                6.1475         6.1460     -0.02%
                成交额                     189亿美元                     
                                                                         
              日内相对于中间价最大波幅  -1.46% (上限±2%    日高       日低
                                               )                     
                    日内波动幅度(pips)        177          6.2193     6.2370 
                2014年来即期升贬值幅度       -2.75%                           
  1年期美元/人民币掉期升水                    210                        
                                                                         
 离岸人民币市场,北京时间17:02                 今日           上日        
                 1年期NDF                  6.2270/00        6.234        
                         CNH即期           6.2030/50       6.2051        
        
    
    央行决定自3月17日（周一）起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅
度由1%扩大至2%。
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外
汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
    

 (记者 毕晓雯; 审校 杨淑祯/黄凯)
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