《路透晚报》--3月21日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]
--日本股市：逢假期休市。
--中国股市：沪综指收升2.7%创四个月最大涨幅，金融地产股领涨
中国股市沪综指收升2.7%，创四个月最大单日涨幅。分析师指出，房地产企业再融资获放行，午后市场传言优先股即将启动等利好因素，令近日相对低迷的金融地产股借机反弹，带动大盘重返2,000点整数关口之上。沪综指收报2,047.619点，大涨54.140点或2.72%，此前最大单日涨幅为2013年11月18日的2.87%；本周累计则上涨2.16%。上证A股今日成交额1,092亿元人民币，上日为885亿元。
--香港股市：收高1.2%，利丰和地产类股领涨
香港股市收高，受内地股市午后大涨的推升，利丰和地产类股领涨。恒生指数收高1.2%至21,436.70点，为三周来最佳表现。但本周累计跌0.5%，连续第四周下滑。恒生国企指数 周五上扬2.44%；周线则升1.4%，为五周来单周最大涨幅。
--汇市：美元指数徘徊于近三周高位，等待厘清美联储政策走向
美元指数徘徊在近三周高位，但难以进一步扩大涨幅，因投资者等待更多美联储官员的讲话，以厘清政策前景。美元指数持稳在80.212，距离周四所创的80.354高点不远，后者是2月末以来最高。美元兑日圆下跌0.3%报102.10，周三时曾触及102.69。欧元兑日圆下跌0.3%，报140.625日圆。
--国际油市：布兰特原油在106美元上方持稳，或连续四周下挫
布兰特原油在每桶106美元上方持稳，受美元走强和需求季节性下滑打压，有连续第四周下跌可能。不过美国对俄罗斯发起新的制裁，可能会给市场带来新的风险溢价。0849GMT，布兰特原油期货小升0.14美元，报106.59美元。美国原油期货跌0.06美元至98.84美元。
--金属期市：铜价本周料收平，中国疑虑抑制涨势
伦敦金属交易所(LME)期铜今日价格上涨，但本周预料将收平，距离三年半低点不远，因中国经济疑虑让需求前景蒙上阴霾。0852GMT，LME三个月期铜上涨0.28%，报每吨6,448.00美元。上海期交所主力6月期铜涨0.6%至每吨45,170元人民币(7,300美元)。
--全球金市：黄金料创六个月最大单周跌幅，因美国升息前景提振美元
黄金受实货买盘提振微涨，但本周却可能录得自9月以来最大单周跌幅，因美联储暗示2015年上半年可能升息之后，美元走强。0853GMT，现货金报每盎司1,337.20美元。 (完)
(整理 王洋; 审校 艾茂林)