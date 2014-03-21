更新版-香港个股：和黄出售屈臣氏25%权益并派特别股息，分拆计划推迟

日本股市：几近收平，因投资者在法国总统大选第一轮投票前保持谨慎
路透东京4月20日 - 日本股市周四连续第二日几近收平，面对周末法国总统大选第一轮投票、以及围绕朝鲜(北韩)的紧张形势加剧等全球风险事件，投资者态度谨慎。
* 和黄以440亿港元出售屈臣氏24.95%权益予淡马锡
* 屈臣氏拟在香港及新加坡上市，时间推迟至两三年后
* 和黄及母公司长实将分别派发每股7港元特别股息 (新增记者会内容及更多细节)
路透香港3月21日 - 亚洲首富李嘉诚掌控的和记黄埔 周五宣布以约440亿港元出售屈臣氏控股的24.95%权益予新加坡淡马锡 ，而屈臣氏则将推迟至两三年后在香港和新加坡两地上市。
此外，待出售交易完成后，和黄将向股东派发每股7港元之特别股息，涉资近300亿港元，余额将作为公司的营运资本。持有和黄49.97%权益的母公司长江实业 将会获得149亿港元，长实并会向公司股东同样派发每股7港元的特别股息，涉资约162亿港元。
长和系主席李嘉诚在公布交易后召开记者会，并首次确认屈臣氏将会在香港和新加坡两地上市，但时间就会由早前业绩会中所说的今年内，推迟至两三年后。
＂上市今年unlikely （不大可能），今年可能性很小，可能两三年后。＂李嘉诚说。
"公司上市没困难，香港很欢迎我们（屈臣氏）上市。上市的目的是集资，一定不会今年上市。＂他续说。
今年以来香港股市相当波动，恒生指数 累计下跌8%，月初更有两家公司叫停上市计划。
此前有媒体报导屈臣氏计划在香港、新加坡和伦敦三地上市，李嘉诚称不会在伦敦上市，因若要三地同时上市，涉及的工作太多，与监管问题无关。
被问到决定派发特别股息的考虑因素时，李嘉诚表示，和黄没有把减持屈臣氏股权回笼的资金悉数派予股东，是因为不想令到派息后和黄的负债增加。而长实除了将来自和黄的特别股息悉数回馈股东外，亦要额外补贴13亿港元，是因为长实的负债非常低，只有2.3%，而这样做亦可令两家公司的股东都感到高兴。
按和黄减持屈臣氏权益予淡马锡的作价，集团零售部门（屈臣氏，不包括欧洲最大香水及化妆品零售商--玛利娜(Marionnaud)业务）之估值为约1,770亿港元。预期交易将于4月中或屈臣氏与投资者可协定之其他日期发生。
完成后，和黄仍持有屈臣氏控股的75.05%股权，并将保留屈臣氏控股与零售部门之控制权。
业务遍布全球52个国家的和黄，欧洲是其主战场，以EBITDA（除息、税、折旧及摊销前溢利）计，去年占集团整体的39%。而在六业务板块中，最多为基建占EBITDA的24%、地产及酒店、零售和能源各占15%、电讯占17%、港口及相关服务占12%。
和黄今天收高1.04%，报107港元；长实则涨1.82%，报122.8港元。（完）
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