《全球汇市》美元指数徘徊于近三周高位，等待厘清美联储政策走向

人民币在扩大波幅后的第五日仍大致保持跌势，早盘中即期CNY-CFXS一度触及6.2370，为一年多来的最低价。
市场担心人民币大幅下挫可能给有外币债务的中国企业造成更大压力。中国经济成长放缓已然令市场忧虑不已。
人民币今天即便持稳，但本周到目前为止跌幅达1.2%，根据汤森路透追溯自1992年的数据，此为人民币最大单周跌幅。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3783 1.3778 +0.04 +0.28 1.3745
美元/日圆 102.08 102.38 -0.29 -3.06 105.30
欧元/日圆 140.73 141.05 -0.23 -2.70 144.63
美元/瑞郎 0.8828 0.8837 -0.10 -1.12 0.8928
英镑/美元 1.6490 1.6503 -0.08 -0.40 1.6556
美元/加元 1.1232 1.1239 -0.06 +5.76 1.0620
澳元/美元 0.9077 0.9038 +0.43 +1.84 0.8913
新西兰元/美元 0.8552 0.8528 +0.28 +4.22 0.8206
欧元/瑞郎 1.2170 1.2176 -0.05 -0.82 1.2271
欧元/英镑 0.8358 0.8350 +0.10 +0.74 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8443 8.8388 +0.06 -0.04 8.8474
美元/挪威克朗 6.0785 6.0635 +0.25 +0.20 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 高琦/田建华/张明钧/洪曦/李婷仪 审校 石冠兰/杜明霞)