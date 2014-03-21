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亚洲 | 2014年 3月 21日 星期五 17:42 BJT

德国经济：制裁俄罗斯会连累许多企业遭殃--德外贸协会

路透柏林3月21日 - 德国外贸协会警告称，若欧洲与俄罗斯针对乌克兰问题的对峙升级，导致祭出经济制裁，则超过6,000家与俄罗斯有往来的德国企业将蒙受悲惨损失。

“约有6,200家德国企业在俄罗斯有业务，部分业者的业务规模庞大，”德国外贸协会(BGA)主席伯尔纳(Anton Boerner)在接受报纸Dortmunder Ruhr Nachrichten专访时表示，这份访问于周五见报。“对于他们而言，经济制裁将会是场真实的大灾难。”

包括德国总理梅克尔(默克尔)在内的欧盟领导人，已经针对俄罗斯并吞克里米亚一事做出报复，祭出旅游禁令，冻结33名亲普京人士的资产，同时正准备进行经济制裁。梅克尔在游说普京不要侵吞克里米亚一事上扮演主导角色。

伯尔纳表示，若危机持续下去，能源价格将会上涨，但俄当局可能不会全然切断对德国的能源供应；德国有三成的石油及天然气是从俄罗斯进口。

德国一主要智库周四表示，乌克兰危机是全球经济成长的最大威胁，对德国而言尤其如此，因为俄罗斯在能源出口方面具有重要地位。

德国外贸协会上周表示，虽然贸易摩擦将会损及德国，“但对于俄罗斯经济而言更是致命威胁”。 (完) (编译 张明钧; 审校 白云)
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