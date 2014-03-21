德国经济：制裁俄罗斯会连累许多企业遭殃--德外贸协会

日本股市：几近收平，因投资者在法国总统大选第一轮投票前保持谨慎
路透东京4月20日 - 日本股市周四连续第二日几近收平，面对周末法国总统大选第一轮投票、以及围绕朝鲜(北韩)的紧张形势加剧等全球风险事件，投资者态度谨慎。
路透柏林3月21日 - 德国外贸协会警告称，若欧洲与俄罗斯针对乌克兰问题的对峙升级，导致祭出经济制裁，则超过6,000家与俄罗斯有往来的德国企业将蒙受悲惨损失。
“约有6,200家德国企业在俄罗斯有业务，部分业者的业务规模庞大，”德国外贸协会(BGA)主席伯尔纳(Anton Boerner)在接受报纸Dortmunder Ruhr Nachrichten专访时表示，这份访问于周五见报。“对于他们而言，经济制裁将会是场真实的大灾难。”
包括德国总理梅克尔(默克尔)在内的欧盟领导人，已经针对俄罗斯并吞克里米亚一事做出报复，祭出旅游禁令，冻结33名亲普京人士的资产，同时正准备进行经济制裁。梅克尔在游说普京不要侵吞克里米亚一事上扮演主导角色。
伯尔纳表示，若危机持续下去，能源价格将会上涨，但俄当局可能不会全然切断对德国的能源供应；德国有三成的石油及天然气是从俄罗斯进口。
德国一主要智库周四表示，乌克兰危机是全球经济成长的最大威胁，对德国而言尤其如此，因为俄罗斯在能源出口方面具有重要地位。
德国外贸协会上周表示，虽然贸易摩擦将会损及德国，“但对于俄罗斯经济而言更是致命威胁”。 (完) (编译 张明钧; 审校 白云)
路透东京4月20日 - 日本股市周四连续第二日几近收平，面对周末法国总统大选第一轮投票、以及围绕朝鲜(北韩)的紧张形势加剧等全球风险事件，投资者态度谨慎。
路透上海4月19日 - 汽车产业看起来势不可挡的电动车热潮，尤其是中国主推新能源汽车的政策，迫使丰田汽车进行战略调整。用该公司一位高管的话称，是“烦恼的”战略大转弯。丰田按销量是全球第二大汽车公司。
路透4月20日 - 印尼卢比兑美元 周四下跌0.26%至13,330，在新兴亚币中跌幅最大。此前投票结果显示现任雅加达省长钟万学(Basuki Tjahaja Purnama)连任无望，输给了对手--前教育部长Anies Baswedan 。 钟万学被视为对外国友善的候选人，他周三以相当大的幅度输掉选举，让许多人感意外，因多数民调原本都显示这两位候选人齐鼓相当。 印尼市场在周三休市后，卢比/美元周四开低0.19%，早盘进一步走软，投资人对选举结果做出反应。 尽管多数分析师预计大选结果不会对印尼卢比市场产生持久影响，但野村证券称，钟万学失利短期内将略微不利于卢比。 投资者还削减他们对印尼股市的部位，转而投资于印尼指标三年期公债。在公布选举结果后，印尼股市略跌，印尼三年期公债收益率跌至约五个月低位6.613%。 另一个使卢比走势低迷的因素是，印尼央行今日稍晚将举行政策会议，路透调查显示，市场普遍预计该央行将维持利率不变。 其他亚币周四也下跌，因交易员在法国总