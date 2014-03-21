路透伦敦3月21日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
* 欧元/美元：经过一波小型整理及出现一偏空旗状型态后，欧元/美元破底跌至新低1.3749美元。由于欧元已经破破3月13-14日第一波跌势的161.8%延伸位，我们认为现在空方应会暂作歇息，可能在周末前减少一些部位。反弹回升的最低目标应在1.3815美元附近，最高在1.3883附近。另外也值得留意周线是收在2008年趋势线之上或之下。
* 英镑/美元：目前基本上已经回跌到通道底部，即使愈来愈有可能破底，在发动一次下探攻势之前，应该至少会有一波小型修正式反弹。我们认为在跌破上升通道之前，有可能反弹至1.6560/70美元。若跌破1.6494，则下探走势就已经展开。
* 欧元/日圆：小时图上三角型态范围内的波浪结构即将完成，因此应该预期未来一天或几天会有一次向下突破。此外，欧元/日圆维持在3月13日蜡烛形中点之下的事实，也是买气薄弱的强烈证明。因此操作策略应该是在141.40卖出，停止单设于141.97。一旦欧元/日圆跌破140.75/82，则将下看138.64/79。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3785 1.3778 +0.05 +0.29 1.3745
美元/日圆 102.05 102.38 -0.32 -3.09 105.30
欧元/日圆 140.69 141.05 -0.26 -2.72 144.63
美元/瑞郎 0.8832 0.8837 -0.06 -1.08 0.8928
英镑/美元 1.6484 1.6503 -0.12 -0.43 1.6556
美元/加元 1.1222 1.1239 -0.15 +5.67 1.0620
澳元/美元 0.9088 0.9038 +0.55 +1.96 0.8913
新西兰元/美元 0.8564 0.8528 +0.42 +4.36 0.8206
欧元/瑞郎 1.2176 1.2176 +0.00 -0.77 1.2271
欧元/英镑 0.8360 0.8350 +0.12 +0.76 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8459 8.8388 +0.08 -0.02 8.8474
美元/挪威克朗 6.0743 6.0635 +0.18 +0.13 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 蔡美珍；审校 高琦)