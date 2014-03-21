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债券 | 2014年 3月 21日 星期五 17:47 BJT

欧元债市：希腊公债收益率下跌，因标准普尔表示或将上调该国评级

随着投资者在欧元区债务危机渐退时追求较高收益，希腊公债收益率大跌至四年低点附近。这也推动希腊自2010年接受救援以来，首次考虑开始标售公债。

希腊10年期公债收益率 最新跌3个基点至6.96%，可能重启跌势。

风险仍然存在。尽管10年期公债价格大涨，但收益率仍高于较长期公债。收益率曲线像这样倒挂，通常说明债市投资者担心不能全额赎回。

欧元区其他公债收益率也微跌，市场在前日大跌后趋稳。美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦之前暗示美联储升息时间可能早于预期，导致欧债大跌。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 高琦/朱晓军；审校 杜明霞/艾茂林)
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