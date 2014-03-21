欧元债市：希腊公债收益率下跌，因标准普尔表示或将上调该国评级

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
随着投资者在欧元区债务危机渐退时追求较高收益，希腊公债收益率大跌至四年低点附近。这也推动希腊自2010年接受救援以来，首次考虑开始标售公债。
希腊10年期公债收益率 最新跌3个基点至6.96%，可能重启跌势。
风险仍然存在。尽管10年期公债价格大涨，但收益率仍高于较长期公债。收益率曲线像这样倒挂，通常说明债市投资者担心不能全额赎回。
欧元区其他公债收益率也微跌，市场在前日大跌后趋稳。美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦之前暗示美联储升息时间可能早于预期，导致欧债大跌。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 高琦/朱晓军；审校 杜明霞/艾茂林)
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透东京4月20日 - 日本公债价格周四下滑，受美债回落带动，但20年期公债标售的需求强劲，帮助限制了跌幅。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.010%，之前该收益率涨至0.015%。该收益率仍距离“零”水平不远，这是周三所及的五个月低位。 20年期公债收益率 涨1个基点至0.565%。 周四所标售1万亿日圆(91.8亿美元)20年期日债的投标倍数升至4.06，3月份前次标售时为3.78。 新20年期日债吸引投资者需求，目前有几个因素在支撑债市，比如朝鲜半岛紧张局势，以及围绕法国总统选举的担忧等等。 美债收益率隔夜上涨，交易商静待推动市场方向的新因素。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债