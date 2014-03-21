香港个股：永亨银行称已就可能收购要约与金管局进行非正式讨论

路透香港3月21日 - 香港中小型银行--永亨银行 周五称，其主要股东仍独家与新加坡第二大银行华侨银行 就可能收购要约寻求落实有关条款，尽管如此，该行已就有可能收购要约与香港金融管理局（HKMA）进行非正式讨论。

永亨银行于2月时发出的公告表示并未就可能收购要约接触金管局，但今天在联交所的声明则指，“与金管局进行非正式讨论，惟尚未就可能收购要约递交正式申请”，显示交易可能取得进展。

主要股东与华侨银行的谈判期限至本月底。

永亨银行表示，在此阶段，主要股东或永亨银行尚未与华侨银行就可能收购要约订立具约束力协议且并未落实任何最终条款及正式法律文件。

永亨银行周五收跌0.17%，报116.2港元。（完）

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