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亚洲 | 2014年 3月 21日 星期五 18:19 BJT

路透基点：海隆控股8,000万美元融资案启动--RLPC

路透香港3月21日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，汇丰银行启动海隆控股有限公司的8,000万美元四年期融资案。

这笔分期偿还的贷款利率为较LIBOR或HIBOR加码325个基点。

贷款可以是美元，也可以是港元。银行受邀分三个层级参贷：承贷3,000万美元或以上者获牵头行头衔，综合收益380个基点，前端费165个基点；承贷2,000-2,900万美元者获主办行头衔，综合收益370个基点，前端费为135个基点；承贷1,000-1,900万美元者获安排行头衔，综合收益360个基点，前端费为105个基点。

该贷款分六期每半年不等额偿还：10%(1期), 15%(2-5期)和 30%(6期)，贷款平均年限为三年。

4月2日在上海安排了实地考察。

银行回覆截至时间为4月中旬。

海隆上次入市融资是在2013年9月，当时获得2亿美元三年期贷款。德意志银行和汇丰为牵头行，最高综合收益370个基点，利率为较LIBOR加码330个基点。

海隆主营业务是为石油和天然气行业生产石油钻具、管材和化工材料。(完)

(编译 白云; 审校 高琦)
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