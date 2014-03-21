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市场报道 | 2014年 3月 21日 星期五 18:28 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元小跌，仍受美联储会议冲击

“近期英镑可能易受冲击”花旗分析师Valentin Marinov称。

“叶伦领衔的美联储温和态度减弱，应会支撑美元全线坚挺。市场看似做空美元兑主要货币。随着市场轧平这些空仓，美元应会继续上涨。”

英镑兑美元 在欧洲早盘跌0.2%。

英国公共部门净借款数据公布后，英镑几无变动。欧元兑英镑 跌0.1%至0.8355英镑。

1000 GMT，英镑兑美元在1.6501美元交投。(完)

(编译/审校 杜明霞/田建华/艾茂林; )
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