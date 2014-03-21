投行观点：农行、工行料成为首批中国优先股试点--法国巴黎银行

日本股市：几近收平，因投资者在法国总统大选第一轮投票前保持谨慎
路透东京4月20日 - 日本股市周四连续第二日几近收平，面对周末法国总统大选第一轮投票、以及围绕朝鲜(北韩)的紧张形势加剧等全球风险事件，投资者态度谨慎。
路透香港3月21日 - 投行法国巴黎银行周五称，中国允许企业发行优先股，估计急需补充一级资本的中国农业银行 、中国工商银行 将会成为首批试点。
中国证监会周五发布优先股试点管理办法。该办法指出，上证50指数成份股等三类上市公司可公开先行优先股，但上市公司将严格限制发行可换股的优先股，仅商业银行可非公开发行在特定条件下强制转股的优先股。
法国巴黎银行业分析师张卓佳受路透访问时称，相比起其他行业，银行发行优先股的积极性较高，因为中国目前缺乏非核心一级资本工具，因此即使优先股的发行成本略高于金融债券，银行仍愿意发行。
她说，“目前银行面临最大问题是资本上的制约，发行优先股可以令银行的一级资本充足率增加至多1%，有助减轻股本融资压力，并提高股本回报率。”
她并称，预计农行、工行将是首批试点，因为除了中国银行 外，农行、工行和建行 都是上证50成分股。
“估计农行最快发行优先股，因该行最缺资本，可能在二季末或三季。”她说，“至于中小型银行要看试点的舖开，可能在明年。”
中国银监会的数据显示，2013年末商业银行资本资充足率12.19%，略高于三季度末的12.18%。 （完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透东京4月20日 - 日本股市周四连续第二日几近收平，面对周末法国总统大选第一轮投票、以及围绕朝鲜(北韩)的紧张形势加剧等全球风险事件，投资者态度谨慎。
路透上海4月19日 - 汽车产业看起来势不可挡的电动车热潮，尤其是中国主推新能源汽车的政策，迫使丰田汽车进行战略调整。用该公司一位高管的话称，是“烦恼的”战略大转弯。丰田按销量是全球第二大汽车公司。
路透4月20日 - 印尼卢比兑美元 周四下跌0.26%至13,330，在新兴亚币中跌幅最大。此前投票结果显示现任雅加达省长钟万学(Basuki Tjahaja Purnama)连任无望，输给了对手--前教育部长Anies Baswedan 。 钟万学被视为对外国友善的候选人，他周三以相当大的幅度输掉选举，让许多人感意外，因多数民调原本都显示这两位候选人齐鼓相当。 印尼市场在周三休市后，卢比/美元周四开低0.19%，早盘进一步走软，投资人对选举结果做出反应。 尽管多数分析师预计大选结果不会对印尼卢比市场产生持久影响，但野村证券称，钟万学失利短期内将略微不利于卢比。 投资者还削减他们对印尼股市的部位，转而投资于印尼指标三年期公债。在公布选举结果后，印尼股市略跌，印尼三年期公债收益率跌至约五个月低位6.613%。 另一个使卢比走势低迷的因素是，印尼央行今日稍晚将举行政策会议，路透调查显示，市场普遍预计该央行将维持利率不变。 其他亚币周四也下跌，因交易员在法国总