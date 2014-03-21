中国能源：2015年底前全面建立居民生活用气阶梯价格制度-发改委

日本股市：几近收平，因投资者在法国总统大选第一轮投票前保持谨慎
路透东京4月20日 - 日本股市周四连续第二日几近收平，面对周末法国总统大选第一轮投票、以及围绕朝鲜(北韩)的紧张形势加剧等全球风险事件，投资者态度谨慎。
路透北京3月21日 - 中国国家发展改革委周五公布建立健全居民生活用气阶梯价格制度的指导意见，明确将居民用气划分为三档，价格实行超额累进加价。2015年底前所有已通气城市均应实施。 发改委网站文件指出，第一档用气量，按覆盖区域内80%居民家庭用户的月均用气量确定，保障居民基本生活用气需求；第二档用气量，按覆盖区域内95%居民家庭用户的月均用气量确定，体现改善和提高居民生活质量的合理用气需求；第三档用气量为超出第二档的用气部分。
“各档气量价格实行超额累进加价，第一、二、三档气价原则上按1:1.2:1.5左右的比价安排。各档具体气量和气价由各地结合当地实际确定。”指导意见规定。
指导意见提出，各地应结合当地气候、采暖用气需求等情况，单独制定独立采暖用气阶梯价格制度。独立采暖用气分档气量和气价的确定，应统筹考虑不同采暖成本的衔接，着重保障基本住房面积的采暖需求。
发改委要求，今后凡制定或调整居民生活用气销售价格的城市，要同步建立起阶梯价格制度；已实行阶梯气价的城市，要根据指导意见进一步完善相关政策。
中国天然气人均资源占有量不到世界平均水平的10%。由于天然气消费持续快速增长，2013年天然气对外依存度已超过30%。但长期以来，中国实行居民用气低价政策，居民气价明显低于工商业等其他用户价格。 （完） (发稿 张晓翀; 审校 黄凯)
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路透上海4月19日 - 汽车产业看起来势不可挡的电动车热潮，尤其是中国主推新能源汽车的政策，迫使丰田汽车进行战略调整。用该公司一位高管的话称，是“烦恼的”战略大转弯。丰田按销量是全球第二大汽车公司。
路透4月20日 - 印尼卢比兑美元 周四下跌0.26%至13,330，在新兴亚币中跌幅最大。此前投票结果显示现任雅加达省长钟万学(Basuki Tjahaja Purnama)连任无望，输给了对手--前教育部长Anies Baswedan 。 钟万学被视为对外国友善的候选人，他周三以相当大的幅度输掉选举，让许多人感意外，因多数民调原本都显示这两位候选人齐鼓相当。 印尼市场在周三休市后，卢比/美元周四开低0.19%，早盘进一步走软，投资人对选举结果做出反应。 尽管多数分析师预计大选结果不会对印尼卢比市场产生持久影响，但野村证券称，钟万学失利短期内将略微不利于卢比。 投资者还削减他们对印尼股市的部位，转而投资于印尼指标三年期公债。在公布选举结果后，印尼股市略跌，印尼三年期公债收益率跌至约五个月低位6.613%。 另一个使卢比走势低迷的因素是，印尼央行今日稍晚将举行政策会议，路透调查显示，市场普遍预计该央行将维持利率不变。 其他亚币周四也下跌，因交易员在法国总