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亚洲 | 2014年 3月 21日 星期五 19:17 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货下滑，因出口数据不佳且天气情况好转

路透雅加达3月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至三周低位，跟随其他食用油价格的疲势；不佳的出口数据和天气状况改善也令价格承压。

马来西亚指标6月棕榈油期货 下跌1.5%至每吨2,731马币(林吉特)。该期约价格本周下跌2.3%，不过年内上涨2.7%。

“人们在关注出口数据和本月的生产情况--天气正在改善，”一外资商品经纪商的交易员表示。“豆油价格也出现大跌。”

棕榈油总成交量为39,171口，高于35,000口的平均值。

船货检验机构Intertek Testing Services周四称，马来西亚3月1-20日棕榈油出口量较上月同期下降12.3%至767,785吨，因全球最大食用油购买国--印度减少了棕榈油的进口。

另一家船货检验机构Societe Generale de Surveillance的数据显示，马来西亚3月1-20日的棕榈油出口量下滑12%。

海外豆油市场下跌也为棕榈油价格带来压力。美国5月豆油期货 在亚洲交易时段尾盘下滑1.2%，大连商品交易所主力9月豆油合约 亦跌1%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰；审校 李春喜)
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