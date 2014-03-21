马来西亚期市：棕榈油期货下滑，因出口数据不佳且天气情况好转

新兴汇市：雅加达选举结果令印尼卢比走软；其他亚币多下跌

路透4月20日 - 印尼卢比兑美元 周四下跌0.26%至13,330，在新兴亚币中跌幅最大。此前投票结果显示现任雅加达省长钟万学(Basuki Tjahaja Purnama)连任无望，输给了对手--前教育部长Anies Baswedan 。 钟万学被视为对外国友善的候选人，他周三以相当大的幅度输掉选举，让许多人感意外，因多数民调原本都显示这两位候选人齐鼓相当。 印尼市场在周三休市后，卢比/美元周四开低0.19%，早盘进一步走软，投资人对选举结果做出反应。 尽管多数分析师预计大选结果不会对印尼卢比市场产生持久影响，但野村证券称，钟万学失利短期内将略微不利于卢比。 投资者还削减他们对印尼股市的部位，转而投资于印尼指标三年期公债。在公布选举结果后，印尼股市略跌，印尼三年期公债收益率跌至约五个月低位6.613%。 另一个使卢比走势低迷的因素是，印尼央行今日稍晚将举行政策会议，路透调查显示，市场普遍预计该央行将维持利率不变。 其他亚币周四也下跌，因交易员在法国总