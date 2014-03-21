马来西亚期市：棕榈油期货下滑，因出口数据不佳且天气情况好转

日本股市：几近收平，因投资者在法国总统大选第一轮投票前保持谨慎
路透东京4月20日 - 日本股市周四连续第二日几近收平，面对周末法国总统大选第一轮投票、以及围绕朝鲜(北韩)的紧张形势加剧等全球风险事件，投资者态度谨慎。
路透雅加达3月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至三周低位，跟随其他食用油价格的疲势；不佳的出口数据和天气状况改善也令价格承压。
马来西亚指标6月棕榈油期货 下跌1.5%至每吨2,731马币(林吉特)。该期约价格本周下跌2.3%，不过年内上涨2.7%。
“人们在关注出口数据和本月的生产情况--天气正在改善，”一外资商品经纪商的交易员表示。“豆油价格也出现大跌。”
棕榈油总成交量为39,171口，高于35,000口的平均值。
船货检验机构Intertek Testing Services周四称，马来西亚3月1-20日棕榈油出口量较上月同期下降12.3%至767,785吨，因全球最大食用油购买国--印度减少了棕榈油的进口。
另一家船货检验机构Societe Generale de Surveillance的数据显示，马来西亚3月1-20日的棕榈油出口量下滑12%。
海外豆油市场下跌也为棕榈油价格带来压力。美国5月豆油期货 在亚洲交易时段尾盘下滑1.2%，大连商品交易所主力9月豆油合约 亦跌1%。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰；审校 李春喜)
路透东京4月20日 - 日本股市周四连续第二日几近收平，面对周末法国总统大选第一轮投票、以及围绕朝鲜(北韩)的紧张形势加剧等全球风险事件，投资者态度谨慎。
路透上海4月19日 - 汽车产业看起来势不可挡的电动车热潮，尤其是中国主推新能源汽车的政策，迫使丰田汽车进行战略调整。用该公司一位高管的话称，是“烦恼的”战略大转弯。丰田按销量是全球第二大汽车公司。
路透4月20日 - 印尼卢比兑美元 周四下跌0.26%至13,330，在新兴亚币中跌幅最大。此前投票结果显示现任雅加达省长钟万学(Basuki Tjahaja Purnama)连任无望，输给了对手--前教育部长Anies Baswedan 。 钟万学被视为对外国友善的候选人，他周三以相当大的幅度输掉选举，让许多人感意外，因多数民调原本都显示这两位候选人齐鼓相当。 印尼市场在周三休市后，卢比/美元周四开低0.19%，早盘进一步走软，投资人对选举结果做出反应。 尽管多数分析师预计大选结果不会对印尼卢比市场产生持久影响，但野村证券称，钟万学失利短期内将略微不利于卢比。 投资者还削减他们对印尼股市的部位，转而投资于印尼指标三年期公债。在公布选举结果后，印尼股市略跌，印尼三年期公债收益率跌至约五个月低位6.613%。 另一个使卢比走势低迷的因素是，印尼央行今日稍晚将举行政策会议，路透调查显示，市场普遍预计该央行将维持利率不变。 其他亚币周四也下跌，因交易员在法国总