版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 21日 星期五 20:20 BJT

东欧情势：俄罗斯将对美国最新制裁行动作出回应--俄政府

路透莫斯科3月21日 - 俄罗斯总统普京的发言人Dmitry Peskov周五表示，俄政府将就美国针对俄罗斯实施的最新一轮制裁作出反应。

他表示无法接受制裁，但俄罗斯仍希望与欧盟和美国进行合作。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐