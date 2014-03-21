国际油市：亚洲超低硫柴油现货升水升至五周高位，受泰国需求所助

日本股市：几近收平，因投资者在法国总统大选第一轮投票前保持谨慎
路透东京4月20日 - 日本股市周四连续第二日几近收平，面对周末法国总统大选第一轮投票、以及围绕朝鲜(北韩)的紧张形势加剧等全球风险事件，投资者态度谨慎。
路透首尔3月21日 - 超低硫柴油现货升水周五升至五周高位，交易员称因泰国的需求可能有助于缓和亚洲地区供应过剩的局面。
路透数据显示，含硫10ppm的柴油现货较新加坡报价每桶升水上升0.2美元至1.25美元，为自2月11日触及1.32美元以来的最高水平。
泰国曼谷石油求购603,824桶5-6月发货的柴油，因为国内炼厂将在5月至6月中期进行维护。
该公司欲采购五批各为75,478桶45ppm柴油，合1,200万升，运抵曼谷时间介于5月4-25日。此外该公司还求购三批各为75,478桶、6月1-9日发货的柴油。招标将于3月28日结束。
“泰国的需求将给10ppm柴油带来支撑，因为该国要买的是低硫柴油，”一名交易员称。
俄罗斯最大油品生产商Rosneft已经开始标售2014年的57万吨燃料油和55万吨高硫柴油。招标将于3月31日结束。
新加坡共达成一笔柴油和两笔航煤交易。
Phillips 66向托克(Trafigura)出售15万桶10ppm柴油，4月6-10日装运，价格较新加坡报价每桶升水1.40美元。
嘉能可向托克出售10万桶4月8-12日发货的航煤，价格与新加坡报价持平。
壳牌从联合石化购买10万桶4月10-14日发货的航煤，价格较新加坡报价升水0.1美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 李春喜)
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路透上海4月19日 - 汽车产业看起来势不可挡的电动车热潮，尤其是中国主推新能源汽车的政策，迫使丰田汽车进行战略调整。用该公司一位高管的话称，是“烦恼的”战略大转弯。丰田按销量是全球第二大汽车公司。
路透4月20日 - 印尼卢比兑美元 周四下跌0.26%至13,330，在新兴亚币中跌幅最大。此前投票结果显示现任雅加达省长钟万学(Basuki Tjahaja Purnama)连任无望，输给了对手--前教育部长Anies Baswedan 。 钟万学被视为对外国友善的候选人，他周三以相当大的幅度输掉选举，让许多人感意外，因多数民调原本都显示这两位候选人齐鼓相当。 印尼市场在周三休市后，卢比/美元周四开低0.19%，早盘进一步走软，投资人对选举结果做出反应。 尽管多数分析师预计大选结果不会对印尼卢比市场产生持久影响，但野村证券称，钟万学失利短期内将略微不利于卢比。 投资者还削减他们对印尼股市的部位，转而投资于印尼指标三年期公债。在公布选举结果后，印尼股市略跌，印尼三年期公债收益率跌至约五个月低位6.613%。 另一个使卢比走势低迷的因素是，印尼央行今日稍晚将举行政策会议，路透调查显示，市场普遍预计该央行将维持利率不变。 其他亚币周四也下跌，因交易员在法国总