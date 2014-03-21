国际油市：亚洲超低硫柴油现货升水升至五周高位，受泰国需求所助

路透首尔3月21日 - 超低硫柴油现货升水周五升至五周高位，交易员称因泰国的需求可能有助于缓和亚洲地区供应过剩的局面。

路透数据显示，含硫10ppm的柴油现货较新加坡报价每桶升水上升0.2美元至1.25美元，为自2月11日触及1.32美元以来的最高水平。

泰国曼谷石油求购603,824桶5-6月发货的柴油，因为国内炼厂将在5月至6月中期进行维护。

该公司欲采购五批各为75,478桶45ppm柴油，合1,200万升，运抵曼谷时间介于5月4-25日。此外该公司还求购三批各为75,478桶、6月1-9日发货的柴油。招标将于3月28日结束。

“泰国的需求将给10ppm柴油带来支撑，因为该国要买的是低硫柴油，”一名交易员称。

俄罗斯最大油品生产商Rosneft已经开始标售2014年的57万吨燃料油和55万吨高硫柴油。招标将于3月31日结束。

新加坡共达成一笔柴油和两笔航煤交易。

Phillips 66向托克(Trafigura)出售15万桶10ppm柴油，4月6-10日装运，价格较新加坡报价每桶升水1.40美元。

嘉能可向托克出售10万桶4月8-12日发货的航煤，价格与新加坡报价持平。

壳牌从联合石化购买10万桶4月10-14日发货的航煤，价格较新加坡报价升水0.1美元。(完)

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