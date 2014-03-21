《焦点》中国新版优先股和新股发行制度精确制导，有望推动大盘风格转换

* 证监会一揽子新政策更有针对性

* 新政策有助于大盘风格转换，蓝筹股短期看好

* 新股及创业板扩容压力仍令大盘负担沉重

作者 林琦/张晓翀

路透北京/上海3月21日 - 在现代军事中，精确制导导弹的威慑力已超过传统大规模轰炸。中国证监会周五推出优先股、新股发行和创业板融资三项新政，针对困扰市场的一些新老问题给出透明、可操作的一揽子方案。近期人气持续低垂的A股市场周五大涨，可算是提前笑纳了这一“政策红包”。

最终版的优先股制度，对上市公司发行可转股的优先股几乎是严防死守，解除了市场原先对二级市场借此变相扩容的担忧。新股发行制度改革中，针对老股转让、网下配售等制度中遭投资者诟病的问题做了一些修正。而未来创业板的新股发行条件将放宽，并建立了有特色的再融资机制。

在一揽子新政策公布后，A股市场大盘蓝筹股近期有望迎来春天，不过欣喜之余，不少市场人士更为担忧新股发行和创业板带来的资金失血会可能让大盘感觉“更痛”。

“总体来看，政策还是有针对性的，对股市有一定的积极正面作用。”华西证券首席策略分析师曹雪锋指出，优先股制度将有助于吸引偏好固定收益的长期资金入市，不会太多分流二级市场资金，还可能借助优先股这个工具制造一些并购题材。

他还表示，新股发行制度改革也是中性偏利好，至少解决了老股无序转让问题。而创业板上市条件放宽及再融资制度的建立，对中小盘成长股是一个利空消息，但有助于给市场炒作风降降温，或会分流部分热钱流向蓝筹股板块。

周五沪综指 午后强势上扬，收盘上涨2.72%创下四个月来单日最大涨幅，最大动力就是市场预期证监会在盘后将公布优先股制度、新股发行制度改革等多项政策。

中国证监会周五发布优先股试点管理办法。该办法指出，上证50指数成份股等三类上市公司可公开先行优先股。 证监会同时宣布，对发行承销办法、老股转让规定等进行微调和完善。

另外，中国证监会拟对创业板相关法律法规进行修订，未来创业板公司的上市条件将适度放宽，启动配股和增发等形式的再融资，并推出灵活的小额定向增发机制。

**整体仍偏空，蓝筹有机会**

优先股首批试点对象将指向以银行为代表的大盘蓝筹股，或会给持续低迷的蓝筹股增加一些吸引力。国际投行法国巴黎银行预计，急需补充一级资本的中国农业银行 、中国工商银行 将会成为首批试点。

此次优先股管理办法中规定，上市公司将严格限制发行可换股的优先股，仅商业银行可非公开发行在特定条件下强制转股的优先股。

一家大型券商的分析师表示，银行股现在分红收益率这么高，转股条款理论上也增加不了什么价值的。相信未来主要需求群体还是保险公司，总体上还是挤出保险配债资金；对股市倒是利好，尤其是银行和电力，但幅度有限，因为融资成本会很高。

中信证券策略分析师毛长青团队发布最新报告指出，证监会一揽子改革政策将进一步推动市场风格转换：一方面，新股可能开闸、创业板新股发行条件放松与再融资放开利空于创业板，另一方面，优先股试点的正式推出可能进一步加剧银行等大盘蓝筹股的主题性炒作机会。

不过该报告指出，从总体来看，一揽子改革政策对于大盘更多为负面影响，因首批优先股试点的银行和电力股对投资者吸引力有限，很难成为主流融资方式；IPO即将开闸与新股超募的放开将对股市流动性与投资者情绪造成一定负面影响；而且创业板股权融资提速将直接负面影响短中期创业板指数表现。

湘财证券分析师朱礼旭亦对证监会一揽子政策对大盘影响持迟疑态度。他认为，创业板政策将带来明显扩容，整体上是一个利空；优先股只是利好于银行股，对于大盘影响力有限；而新股发行制度改革的利好效应，可能还比不过新股重启后带来的扩容利空。

他说，“优先股的股息有时候不一定能发，还不如债券...这样还不如去买债券，优先股对险资等大资金而言，吸引力不如去买城投债。”

不过独立基金咨询机构好买财富的报告观点较为乐观。报告指出，总体来看，2013年以来中小市值成长股受到追捧，大市值蓝筹股长期被低估，所谓“丑到极点就是美”，此时的权重股好比跌至锅底，随便往哪个方向动一下都可能会表现出相对收益。