美国各类经济指标总览--2014/3/21

日本股市：几近收平，因投资者在法国总统大选第一轮投票前保持谨慎
路透东京4月20日 - 日本股市周四连续第二日几近收平，面对周末法国总统大选第一轮投票、以及围绕朝鲜(北韩)的紧张形势加剧等全球风险事件，投资者态度谨慎。
当前值 前次值 失业率(%) 6.7 (2月) 6.6 (1月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加17.5 (2月) 增加12.9 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (2月) +0.2 (1月) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.1 (1月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (2月) +0.1 (1月) 实质所得(%) 持平 (2月) +0.1 (1月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.1 (2月) +0.2 (1月修正值) 不包括食品和能源PPI(%) -0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 国内生产总值(GDP)(%) +2.4 (第四季修正值) +3.2 (第四季初值) GDP平减指数(%) +1.6 (第四季修正值) +1.3 (第四季初值) 零售销售(%) +0.3 (2月) -0.6 (1月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差391.0 (2月) 逆差389.8 (12月修正值) 雇佣成本(%) +0.4 (第三季) +0.5 (第二季修正值) 工业生产(%) +0.6 (2月) -0.2 (1月修正值) 产能利用率(%) 78.8 (1月) 78.5 (1月修正值) 初请失业金人数(万人) 32.0 (3月15日当周) 31.5 (3月8日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字1,935 (2月) 赤字104.2 (1月) 领先指标(%) +0.5 (2月) +0.1 (1月修正值) 个人所得(%) +0.3 (1月) 持平 (12月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月) 消费者信贷(亿美元) 增加137 (1月) 增加159 (12月修正值) 企业库存(%) +0.4 (1月) +0.5 (12月) 建筑支出(%) +0.1 (1月) +1.5 (12月修正值) 消费者信心 78.1 (2月) 79.4 (1月修正值) 房屋开工(万户) 90.7 (2月) 90.9 (1月修正值) 建筑许可(万户) 101.8 (2月) 94.5 (1月修正值) 成屋销售(万户) 460 (2月) 462 (1月) 新屋销售(万户) 46.8 (1月) 42.7 (12月修正值) 工厂订单(%) -0.7 (1月) －2.0 (12月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -1.0 (1月) -4.2 (12月修正值) 供应管理协会非制造业指数 51.6 (2月) 54.0 (1月) 供应管理协会制造业指数 53.2 (2月) 51.3 (1月) 趸售(批发)库存(%) +0.6 (1月) +0.4 (12月修正值) 进口物价(%) +0.9 (2月) +0.4 (1月修正值) 出口物价(%) +0.6 (2月) +0.2 (1月) 单位劳工成本(%) -0.1 (第四季修正值) -1.6 (第四季初值) 非农业生产率(%) +1.8 (第四季修正值) +3.2 (第四季初值) 经常账(亿美元) 赤字811.2 (第四季初值) 赤字963.7 (第三季修正值)
路透东京4月20日 - 日本股市周四连续第二日几近收平，面对周末法国总统大选第一轮投票、以及围绕朝鲜(北韩)的紧张形势加剧等全球风险事件，投资者态度谨慎。
路透4月20日 - 印尼卢比兑美元 周四下跌0.26%至13,330，在新兴亚币中跌幅最大。此前投票结果显示现任雅加达省长钟万学(Basuki Tjahaja Purnama)连任无望，输给了对手--前教育部长Anies Baswedan 。 钟万学被视为对外国友善的候选人，他周三以相当大的幅度输掉选举，让许多人感意外，因多数民调原本都显示这两位候选人齐鼓相当。 印尼市场在周三休市后，卢比/美元周四开低0.19%，早盘进一步走软，投资人对选举结果做出反应。 尽管多数分析师预计大选结果不会对印尼卢比市场产生持久影响，但野村证券称，钟万学失利短期内将略微不利于卢比。 投资者还削减他们对印尼股市的部位，转而投资于印尼指标三年期公债。在公布选举结果后，印尼股市略跌，印尼三年期公债收益率跌至约五个月低位6.613%。 另一个使卢比走势低迷的因素是，印尼央行今日稍晚将举行政策会议，路透调查显示，市场普遍预计该央行将维持利率不变。 其他亚币周四也下跌，因交易员在法国总
路透香港4月20日 - 道富环球投资管理周四发表调查结果显示，大部分亚太区投资者认为纳入环境、社会和管治（ESG）策略，有助显着提升回报。