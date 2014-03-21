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亚洲 | 2014年 3月 21日 星期五 21:50 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差基本持平，汽油裂解价差回升

路透新加坡3月21日 - 亚洲石脑油裂解价差周五基本持平在每吨136.13美元，不过较一个月前已经上涨了近18%，因为来自欧洲的船货减少导致供应紧缩，提振了卖方人气。

基本面转强使印度MRPL出售3.5万吨石脑油船货的价格上涨，达到较中东FOB报价每吨升水约42.50美元的10个月高点。这批船货定于4月20-22日装运。

这批船货出售给联合石化，后者最近还向MRPL购买了一批4月7-9日装运的船货。

石脑油需求继续保持稳健，三星道达尔入场购买更多5月上半月的现货石脑油；交易员称该公司在周三已经购买了一船船货，价格估计为较日本现货C&F价每吨升水14.5美元。

尚不清楚三星道达尔周五是否买到了石脑油船货。

亚洲汽油裂解价差回升至每桶8.80美元的四日高位，呼应纽约商业期货交易所(NYMEX)汽油期货的涨势。

新加坡现货市场受汽油交易主导，成交六笔交易共计30万桶。另外有三笔石脑油交易达成。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰; 审校 李春喜)
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