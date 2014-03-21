国际油市：亚洲石脑油裂解价差基本持平，汽油裂解价差回升

日本股市：几近收平，因投资者在法国总统大选第一轮投票前保持谨慎
路透东京4月20日 - 日本股市周四连续第二日几近收平，面对周末法国总统大选第一轮投票、以及围绕朝鲜(北韩)的紧张形势加剧等全球风险事件，投资者态度谨慎。
路透新加坡3月21日 - 亚洲石脑油裂解价差周五基本持平在每吨136.13美元，不过较一个月前已经上涨了近18%，因为来自欧洲的船货减少导致供应紧缩，提振了卖方人气。
基本面转强使印度MRPL出售3.5万吨石脑油船货的价格上涨，达到较中东FOB报价每吨升水约42.50美元的10个月高点。这批船货定于4月20-22日装运。
这批船货出售给联合石化，后者最近还向MRPL购买了一批4月7-9日装运的船货。
石脑油需求继续保持稳健，三星道达尔入场购买更多5月上半月的现货石脑油；交易员称该公司在周三已经购买了一船船货，价格估计为较日本现货C&F价每吨升水14.5美元。
尚不清楚三星道达尔周五是否买到了石脑油船货。
亚洲汽油裂解价差回升至每桶8.80美元的四日高位，呼应纽约商业期货交易所(NYMEX)汽油期货的涨势。
新加坡现货市场受汽油交易主导，成交六笔交易共计30万桶。另外有三笔石脑油交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰; 审校 李春喜)
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路透上海4月19日 - 汽车产业看起来势不可挡的电动车热潮，尤其是中国主推新能源汽车的政策，迫使丰田汽车进行战略调整。用该公司一位高管的话称，是“烦恼的”战略大转弯。丰田按销量是全球第二大汽车公司。
路透4月20日 - 印尼卢比兑美元 周四下跌0.26%至13,330，在新兴亚币中跌幅最大。此前投票结果显示现任雅加达省长钟万学(Basuki Tjahaja Purnama)连任无望，输给了对手--前教育部长Anies Baswedan 。 钟万学被视为对外国友善的候选人，他周三以相当大的幅度输掉选举，让许多人感意外，因多数民调原本都显示这两位候选人齐鼓相当。 印尼市场在周三休市后，卢比/美元周四开低0.19%，早盘进一步走软，投资人对选举结果做出反应。 尽管多数分析师预计大选结果不会对印尼卢比市场产生持久影响，但野村证券称，钟万学失利短期内将略微不利于卢比。 投资者还削减他们对印尼股市的部位，转而投资于印尼指标三年期公债。在公布选举结果后，印尼股市略跌，印尼三年期公债收益率跌至约五个月低位6.613%。 另一个使卢比走势低迷的因素是，印尼央行今日稍晚将举行政策会议，路透调查显示，市场普遍预计该央行将维持利率不变。 其他亚币周四也下跌，因交易员在法国总