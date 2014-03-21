版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 21日 星期五 22:44 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船运活动下降

路透3月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五下跌，因海岬型船运活动放缓。

乾散货运价指数下滑22点，至1,555点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌93点，或3%，至3,036点。日均获利下降824美元，至24,835美元，本周获利猛增18%。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 降8点，或0.7%，报1,112点。日均获利跌63美元，至8,956美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐