全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船运活动下降

《汇市简讯》大量期权到期，协助锚定欧元兑美元走势
* 在1.0700-05有4.9亿欧元期权到期，在1.0715-25有13.8亿欧元期权到期，在1.0750-55有4.39亿欧元期权到期，在1.0775-90有4.79亿欧元期权到期
路透3月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五下跌，因海岬型船运活动放缓。
乾散货运价指数下滑22点，至1,555点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下跌93点，或3%，至3,036点。日均获利下降824美元，至24,835美元，本周获利猛增18%。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 降8点，或0.7%，报1,112点。日均获利跌63美元，至8,956美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
* 在1.0700-05有4.9亿欧元期权到期，在1.0715-25有13.8亿欧元期权到期，在1.0750-55有4.39亿欧元期权到期，在1.0775-90有4.79亿欧元期权到期
--六福公布，在基数相对较低及港澳市场3月份业绩录得可观改善下，截至今年3月底止第四季同店销售增长按年升2%，是连续12个季度下跌后首次由负转正。港澳市场珠宝首饰产品同店销售期内更终止长达超过三年的跌浪，按年升12%。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。