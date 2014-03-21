金属期市：期铜小升本周上涨0.2%，因中国忧虑减退

上海车展：中国新能源汽车政策迫使丰田转向电动车
路透上海4月19日 - 汽车产业看起来势不可挡的电动车热潮，尤其是中国主推新能源汽车的政策，迫使丰田汽车进行战略调整。用该公司一位高管的话称，是“烦恼的”战略大转弯。丰田按销量是全球第二大汽车公司。
* 12月全球铜市供应过剩3.4万吨-ICSG
* 期铜本周收升0.2%，之前第三周下跌
路透伦敦3月21日 - 在上周录得逾4%的跌幅后，期铜本周小升，因对中国信贷紧缩和经济增长的忧虑减退。
期铜之前连续三周下跌，上周的跌势特别猛，因担忧中国企业违约将可能降低中国工业金属需求。
在本周三下滑至2010年中以来最低的6,321美元后，期铜周五看来已经回稳。
伦敦金属交易所(LME)三个期期铜 收升0.78%，报每吨6,480美元，本周期铜小升0.2%。
意大利金属顾问公司T-Commodity合作伙伴Gianclaudio Torlizzi称，铜价在6,400美元附近积累了强劲支撑，他预计下周将出现回补空头带动的涨势。
“我们看到过去一个月中国的空头头寸大幅增加，所以回补空头带动期铜上涨的可能性相当高，”Torlizzi说，”我认为期铜要升穿6,600相当容易，实质障碍将是6,900美元。”
他说，对中国金属融资交易将被出脱的担忧过度，此一忧虑拖累期铜近期大跌。
中国总理李克强称中国将加快投资和建设计划，确保内需以稳定的速度增长，显示中国当局正考虑具体举措支撑乏力的经济增长。
“上周期铜崩跌不太可能重演，”UOB-Kay Hian Securities资深矿业分析师Helen Lau说。
但供应前景改善将限制期铜攀升，国际铜业研究组织(ICSG)数据显示，全球铜市场去年12月供给过剩3.4万吨。
LME期镍 攀升1.64%，收报每吨16,100美元，今年迄今上涨15.5%。
期铝 收升0.64%，报1,723美元。期锌 小升0.1%，收报1,952美元。期铅 涨0.39%，报2,077美元。期锌 下滑0.76%，报22,825美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海4月19日 - 汽车产业看起来势不可挡的电动车热潮，尤其是中国主推新能源汽车的政策，迫使丰田汽车进行战略调整。用该公司一位高管的话称，是“烦恼的”战略大转弯。丰田按销量是全球第二大汽车公司。
路透4月20日 - 印尼卢比兑美元 周四下跌0.26%至13,330，在新兴亚币中跌幅最大。此前投票结果显示现任雅加达省长钟万学(Basuki Tjahaja Purnama)连任无望，输给了对手--前教育部长Anies Baswedan 。 钟万学被视为对外国友善的候选人，他周三以相当大的幅度输掉选举，让许多人感意外，因多数民调原本都显示这两位候选人齐鼓相当。 印尼市场在周三休市后，卢比/美元周四开低0.19%，早盘进一步走软，投资人对选举结果做出反应。 尽管多数分析师预计大选结果不会对印尼卢比市场产生持久影响，但野村证券称，钟万学失利短期内将略微不利于卢比。 投资者还削减他们对印尼股市的部位，转而投资于印尼指标三年期公债。在公布选举结果后，印尼股市略跌，印尼三年期公债收益率跌至约五个月低位6.613%。 另一个使卢比走势低迷的因素是，印尼央行今日稍晚将举行政策会议，路透调查显示，市场普遍预计该央行将维持利率不变。 其他亚币周四也下跌，因交易员在法国总
路透香港4月20日 - 道富环球投资管理周四发表调查结果显示，大部分亚太区投资者认为纳入环境、社会和管治（ESG）策略，有助显着提升回报。