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亚洲 | 2014年 3月 22日 星期六 02:10 BJT

金属期市：期铜小升本周上涨0.2%，因中国忧虑减退

* 12月全球铜市供应过剩3.4万吨-ICSG

* 期铜本周收升0.2%，之前第三周下跌

路透伦敦3月21日 - 在上周录得逾4%的跌幅后，期铜本周小升，因对中国信贷紧缩和经济增长的忧虑减退。

期铜之前连续三周下跌，上周的跌势特别猛，因担忧中国企业违约将可能降低中国工业金属需求。

在本周三下滑至2010年中以来最低的6,321美元后，期铜周五看来已经回稳。

伦敦金属交易所(LME)三个期期铜 收升0.78%，报每吨6,480美元，本周期铜小升0.2%。

意大利金属顾问公司T-Commodity合作伙伴Gianclaudio Torlizzi称，铜价在6,400美元附近积累了强劲支撑，他预计下周将出现回补空头带动的涨势。

“我们看到过去一个月中国的空头头寸大幅增加，所以回补空头带动期铜上涨的可能性相当高，”Torlizzi说，”我认为期铜要升穿6,600相当容易，实质障碍将是6,900美元。”

他说，对中国金属融资交易将被出脱的担忧过度，此一忧虑拖累期铜近期大跌。

中国总理李克强称中国将加快投资和建设计划，确保内需以稳定的速度增长，显示中国当局正考虑具体举措支撑乏力的经济增长。

“上周期铜崩跌不太可能重演，”UOB-Kay Hian Securities资深矿业分析师Helen Lau说。

但供应前景改善将限制期铜攀升，国际铜业研究组织(ICSG)数据显示，全球铜市场去年12月供给过剩3.4万吨。

LME期镍 攀升1.64%，收报每吨16,100美元，今年迄今上涨15.5%。

期铝 收升0.64%，报1,723美元。期锌 小升0.1%，收报1,952美元。期铅 涨0.39%，报2,077美元。期锌 下滑0.76%，报22,825美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
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