欧洲股市：本周表现为一个月来最佳，矿业股扬升

欧洲股市：受银行股跌势拖累小幅收低，本周小跌
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
* FTSEurofirst 300指数收高0.1%
* 股指本周升幅为一个月来最大
* 基本资源股延续周四的涨势
路透伦敦3月21日 - 欧洲股市周五在交投震荡中微幅上升，本周升幅为一个月来最大，受助于基本资源股上扬，以及一些正面的技术买入信号。
欧洲基本资源类指数 急升1.1%，扩大周四录得的涨幅，因预期中国将支撑国内经济，中国总理李克强周四称将加快投资和建设计划，确保内需以稳定的速度增长。中国是全球最大的金属消费国。
矿业股上涨，升幅在各个板块中最大，扶助泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 微幅收高0.1%，至1,307.24点，此前在平盘上下游走。该指数本周上涨1.8%。
“目前市场高位盘整，之后可能再大幅走高。但需要推高市场的因素，可能会是要欧洲央行推出新的政策举措这些因素，”BNP Paribas Fortis Global Markets研究部主管Philippe Gijsels说。
路透调查显示，欧洲股市2014年将延续涨势，随着该地区经济复苏加速，企业获利出现反弹将予以提振，而且全球投资者从新兴市场转战欧洲，也会带来助益。
技术图表显示市场倾向短期上行，但一些强大阻力水平可能限制升势。
欧洲股市全面上涨，英国富时100指数 收升0.23%，报6,557.17点；德国DAX指数 上涨0.5%，报9,342.94点；法国CAC-40指数 收涨0.17%，报4,335.28点。(完)
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。