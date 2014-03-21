欧洲股市：本周表现为一个月来最佳，矿业股扬升

* FTSEurofirst 300指数收高0.1%

* 股指本周升幅为一个月来最大

* 基本资源股延续周四的涨势

路透伦敦3月21日 - 欧洲股市周五在交投震荡中微幅上升，本周升幅为一个月来最大，受助于基本资源股上扬，以及一些正面的技术买入信号。

欧洲基本资源类指数 急升1.1%，扩大周四录得的涨幅，因预期中国将支撑国内经济，中国总理李克强周四称将加快投资和建设计划，确保内需以稳定的速度增长。中国是全球最大的金属消费国。

矿业股上涨，升幅在各个板块中最大，扶助泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 微幅收高0.1%，至1,307.24点，此前在平盘上下游走。该指数本周上涨1.8%。

“目前市场高位盘整，之后可能再大幅走高。但需要推高市场的因素，可能会是要欧洲央行推出新的政策举措这些因素，”BNP Paribas Fortis Global Markets研究部主管Philippe Gijsels说。

路透调查显示，欧洲股市2014年将延续涨势，随着该地区经济复苏加速，企业获利出现反弹将予以提振，而且全球投资者从新兴市场转战欧洲，也会带来助益。

技术图表显示市场倾向短期上行，但一些强大阻力水平可能限制升势。