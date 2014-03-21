纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货本周跌幅创1999年来最大

上海车展：中国新能源汽车政策迫使丰田转向电动车
路透上海4月19日 - 汽车产业看起来势不可挡的电动车热潮，尤其是中国主推新能源汽车的政策，迫使丰田汽车进行战略调整。用该公司一位高管的话称，是“烦恼的”战略大转弯。丰田按销量是全球第二大汽车公司。
路透纽约/伦敦3月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五下跌，本周跌幅为1999年来最大，且结束了约20年来最强劲的升势，因巴西降雨，令人预期受干旱影响的作物规模可能小于预期。
原糖期货下挫，因巴西降水和需求疲弱，巩固对全球供应过剩的忧虑。ICE可可期货走低，受累于技术性的获利了结卖盘。
本周软商品市场受到重创，因商品市场全面上升的动能放缓。
纽约阿拉比卡咖啡期货本周下挫13%，令近月合约在八周来首周下跌，且终止了1994年7月以来最强劲的七周连涨。
近月5月阿拉比卡咖啡期货 跌3美分或1.7%，报每磅1.7115美元。
上周阿拉比卡咖啡期货触及两年高位2.0755美元，较年初大涨约90%，受助于投机者纷纷入市，因巴西1-2月干旱令人担忧该国咖啡豆产量。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月罗布斯塔咖啡期货 收升1美元或0.05%，报每吨2,038美元，上周触及17个月高位2,218美元。
ICE-5月原糖期货 急跌逾2%，至三周低位16.69美分，收跌0.22美分或1.3%，报每磅16.83美元。LIFFE-5月白糖期货 收低5.30美元或1.2%，报每吨448.70美元，此前跌至一个月低位445.50。
ICE-5月可可 下挫17美元或0.6%，收报每吨2,957美元。LIFFE-7月可可期货 收低3英镑，或0.2%，报每吨1,879英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海4月19日 - 汽车产业看起来势不可挡的电动车热潮，尤其是中国主推新能源汽车的政策，迫使丰田汽车进行战略调整。用该公司一位高管的话称，是“烦恼的”战略大转弯。丰田按销量是全球第二大汽车公司。
路透4月20日 - 印尼卢比兑美元 周四下跌0.26%至13,330，在新兴亚币中跌幅最大。此前投票结果显示现任雅加达省长钟万学(Basuki Tjahaja Purnama)连任无望，输给了对手--前教育部长Anies Baswedan 。 钟万学被视为对外国友善的候选人，他周三以相当大的幅度输掉选举，让许多人感意外，因多数民调原本都显示这两位候选人齐鼓相当。 印尼市场在周三休市后，卢比/美元周四开低0.19%，早盘进一步走软，投资人对选举结果做出反应。 尽管多数分析师预计大选结果不会对印尼卢比市场产生持久影响，但野村证券称，钟万学失利短期内将略微不利于卢比。 投资者还削减他们对印尼股市的部位，转而投资于印尼指标三年期公债。在公布选举结果后，印尼股市略跌，印尼三年期公债收益率跌至约五个月低位6.613%。 另一个使卢比走势低迷的因素是，印尼央行今日稍晚将举行政策会议，路透调查显示，市场普遍预计该央行将维持利率不变。 其他亚币周四也下跌，因交易员在法国总
路透香港4月20日 - 道富环球投资管理周四发表调查结果显示，大部分亚太区投资者认为纳入环境、社会和管治（ESG）策略，有助显着提升回报。