版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 22日 星期六 03:51 BJT

纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货本周跌幅创1999年来最大

路透纽约/伦敦3月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五下跌，本周跌幅为1999年来最大，且结束了约20年来最强劲的升势，因巴西降雨，令人预期受干旱影响的作物规模可能小于预期。

原糖期货下挫，因巴西降水和需求疲弱，巩固对全球供应过剩的忧虑。ICE可可期货走低，受累于技术性的获利了结卖盘。

本周软商品市场受到重创，因商品市场全面上升的动能放缓。

纽约阿拉比卡咖啡期货本周下挫13%，令近月合约在八周来首周下跌，且终止了1994年7月以来最强劲的七周连涨。

近月5月阿拉比卡咖啡期货 跌3美分或1.7%，报每磅1.7115美元。

上周阿拉比卡咖啡期货触及两年高位2.0755美元，较年初大涨约90%，受助于投机者纷纷入市，因巴西1-2月干旱令人担忧该国咖啡豆产量。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月罗布斯塔咖啡期货 收升1美元或0.05%，报每吨2,038美元，上周触及17个月高位2,218美元。

ICE-5月原糖期货 急跌逾2%，至三周低位16.69美分，收跌0.22美分或1.3%，报每磅16.83美元。LIFFE-5月白糖期货 收低5.30美元或1.2%，报每吨448.70美元，此前跌至一个月低位445.50。

ICE-5月可可 下挫17美元或0.6%，收报每吨2,957美元。LIFFE-7月可可期货 收低3英镑，或0.2%，报每吨1,879英镑。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐