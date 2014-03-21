全球金市：上涨但本周大跌，因忧虑美联储政策前景

上海车展：中国新能源汽车政策迫使丰田转向电动车
路透上海4月19日 - 汽车产业看起来势不可挡的电动车热潮，尤其是中国主推新能源汽车的政策，迫使丰田汽车进行战略调整。用该公司一位高管的话称，是“烦恼的”战略大转弯。丰田按销量是全球第二大汽车公司。
* 美联储的升息暗示继续重压金市
* 黄金回吐本周稍早录得的涨幅，因紧张局势缓解
* 钯金触及2011年8月来最高，因忧虑供应
* 关注下周公布的美国房价和新屋销售数据
路透纽约/伦敦3月21日 - 黄金价格周五因低吸买盘而上涨，但本周跌幅为11月来最大，因周三美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示可能在明年初升息。
钯金劲涨3%左右，至2011年8月来最高水平，跑赢其他贵金属，因南非矿场工人继续罢工，且对主要钯金出产国俄罗斯和西方国家的对峙局面可能升级的忧虑加重。
金价周五上涨，但升幅受限，因市场在周三录得2%的跌幅后依然忧心忡忡，当日美联储主席叶伦称联储可能在今年秋季结束购债，且之后约六个月后可能升息。
“如果美联储升息的时间早于人们原先的预期，那就肯定对黄金不利，”商品投资企业LOGIC Advisors合作伙伴Bill O'Neill说。
在1832 GMT，现货金 上升0.5%，报每盎司1,334.76美元，周四下挫至2月末来最低的1,320.24美元。
纽约商品期货交易所(COMEX)-4月期金 收高5.50美元，报每盎司1,336美元。路透初步数据显示，成交量较30天均值多10%。
黄金在周一短暂触及六个月高位1,391.76美元，因乌克兰情势紧张和担忧中国经济成长，之后投资人的焦点转向美联储的货币政策立场。
本周，黄金急跌约3.5%。
分析师称，现货金在上涨三个月后，技术图表出现“黄金交叉”，暗示今年价格可能进一步攀升，即使美联储将继续缩减购债规模。
现货钯金 在盘中急升最多4.5%，至2011年8月来最高的797.00美元，最新上涨3%，报785.59美元。
南非在本周推出两支钯金支持的上市交易基金，也令钯金价格得益。
现货银 升0.3%，报每盎司20.29美元，现货铂金 小涨0.1%，报1,427.70美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1336.00 5.50 0.4 1328.00 1343.00 136,284 COMEX白银期货 20.310 -0.120 -0.6 20.265 20.585 26,199 COMEX铂金期货 1436.00 1.20 0.1 1434.00 1448.80 10,268 COMEX钯金期货 789.30 17.65 2.3 768.20 800.00 8,723 现货金 1334.76 6.87 0.5 1328.63 1342.43 现货银 20.290 0.070 0.3 20.270 20.560 现货铂金 1427.70 1.70 0.1 1434.50 1445.50 现货钯金 785.59 22.79 3.0 768.80 797.00(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透上海4月19日 - 汽车产业看起来势不可挡的电动车热潮，尤其是中国主推新能源汽车的政策，迫使丰田汽车进行战略调整。用该公司一位高管的话称，是“烦恼的”战略大转弯。丰田按销量是全球第二大汽车公司。
路透4月20日 - 印尼卢比兑美元 周四下跌0.26%至13,330，在新兴亚币中跌幅最大。此前投票结果显示现任雅加达省长钟万学(Basuki Tjahaja Purnama)连任无望，输给了对手--前教育部长Anies Baswedan 。 钟万学被视为对外国友善的候选人，他周三以相当大的幅度输掉选举，让许多人感意外，因多数民调原本都显示这两位候选人齐鼓相当。 印尼市场在周三休市后，卢比/美元周四开低0.19%，早盘进一步走软，投资人对选举结果做出反应。 尽管多数分析师预计大选结果不会对印尼卢比市场产生持久影响，但野村证券称，钟万学失利短期内将略微不利于卢比。 投资者还削减他们对印尼股市的部位，转而投资于印尼指标三年期公债。在公布选举结果后，印尼股市略跌，印尼三年期公债收益率跌至约五个月低位6.613%。 另一个使卢比走势低迷的因素是，印尼央行今日稍晚将举行政策会议，路透调查显示，市场普遍预计该央行将维持利率不变。 其他亚币周四也下跌，因交易员在法国总
路透香港4月20日 - 道富环球投资管理周四发表调查结果显示，大部分亚太区投资者认为纳入环境、社会和管治（ESG）策略，有助显着提升回报。