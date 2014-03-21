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债券 | 2014年 3月 22日 星期六 04:44 BJT

标题新闻：柯薛拉柯塔称分析师预计爆发金融危机的几率很低，不值得通过升息来抵御潜在的危机

(重发以修正别字) 注：柯薛拉柯塔是美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁

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