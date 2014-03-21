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中国财经报道 | 2014年 3月 22日 星期六 05:06 BJT

加拿大股市：小跌，能源股逆势上涨

路透多伦多3月21日 - 加拿大主要股指周五微幅下滑，但许多能源股上涨，因俄罗斯石油供应受扰的可能性带动原油价格上涨，且加拿大监管局批准一起零售业重大并购交易，驱动零售股攀升。

其他板块普遍走低，令伦多证交所S&P/TSX综合指数本周仅上升0.75%，周五投资人情绪谨慎。

Cenovus Energy 跳涨2%，报30.55加元，Talisman Energy Inc 升1.4%，报11.34加元，因西方国家扩大对俄罗斯的制裁，使对全球第二大石油出产国俄罗斯的供应可能受扰的忧虑重燃。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌26.07点，或0.18%，报14,335.76点。

超市连锁店Loblaw Cos Ltd 跳涨1.7%，报47.01加元，此前加拿大竞争监管机构批准Loblaw以124亿加元(110亿美元)并购药房连锁店Shoppers Drug Mart Corp 。Shoppers股价上涨0.9%，报61.18加元。(完)
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