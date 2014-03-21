加拿大股市：小跌，能源股逆势上涨

美国个股：百度宣布开放自动驾驶平台Apollo
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透多伦多3月21日 - 加拿大主要股指周五微幅下滑，但许多能源股上涨，因俄罗斯石油供应受扰的可能性带动原油价格上涨，且加拿大监管局批准一起零售业重大并购交易，驱动零售股攀升。
其他板块普遍走低，令伦多证交所S&P/TSX综合指数本周仅上升0.75%，周五投资人情绪谨慎。
Cenovus Energy 跳涨2%，报30.55加元，Talisman Energy Inc 升1.4%，报11.34加元，因西方国家扩大对俄罗斯的制裁，使对全球第二大石油出产国俄罗斯的供应可能受扰的忧虑重燃。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌26.07点，或0.18%，报14,335.76点。
超市连锁店Loblaw Cos Ltd 跳涨1.7%，报47.01加元，此前加拿大竞争监管机构批准Loblaw以124亿加元(110亿美元)并购药房连锁店Shoppers Drug Mart Corp 。Shoppers股价上涨0.9%，报61.18加元。(完)
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透4月17日 - 美国叫车服务企业--优步(Uber)周五表示，2016年营收为65亿美元，总预订额倍增至200亿美元。