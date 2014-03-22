中国金融：今明两年金融改革的重点是利率市场化--央行副行长

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透北京3月22日 - 中国央行副行长易纲周六称，今年、明年金融改革的重点是推进人民币存款利率的改革，利率市场化方面会有实质性的进展。
财新网援引易纲在北京举行的中国发展高层论坛上称，未来几年，中国的金融改革主要是包括金融市场的对内对外开放，民营银行、多层次资本市场、明显提高直接融资比重；要素价格放开，让市场发挥决定性的作用；推进汇率、利率市场化和资本项目的开放。 “今年、明年重点是推进人民币存款利率的改革，让固定收益、存款、同业、贷款有一个全方位的利率市场化。利率市场化方面会有实质性的进展。”易纲说。
中国人民银行行长周小川周二在两会期间记者会上表示，存款利率放开，是利率市场化的最后一步，亦在计划之中，很可能在最近一两年就能够实现。
易纲表示，在汇率形成机制方面，今后双向浮动会是常态，弹性会增加，人民币汇率将主要由市场供求来决定，央行对汇率的决定作用会减弱。
央行决定自3月17日起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%。
市场化之后，金融风险是不是可控？易纲称，建立存款保险制度，完善市场化退出机制，金融业基础设施，清算托管后台场外市场的链接各种市场的互联互通。
周小川在中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定辅导读本中撰文指出，加快建立功能完善、权责统一、运作有效的存款保险制度，促进形成市场化的金融风险防范和处置机制。存款保险制度要覆盖所有存款类金融机构，实行有限赔付和基于风险的差别费率机制，建立事前积累的基金。（完）
(发稿 谢衡; 审校)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。