更正-美国新股：微博IPO定价为17-19美元，市值约为39亿美元

中港股业绩：中国太保一季净利同比下降9%，保险责任准备金明显上升
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
(因英文原文有误，标题和第一段公司估值应“约为39亿美元”，而非“16.6亿美元”)
路透4月4日 - 中国门户网站新浪 旗下的信息服务企业微博(Weibo Corp)IPO-WB.O表示，预计首次公开发行(IPO)中发行的2,000万单位美国存托凭证(ADR)每单位ADR定价为17-19美元，公司估值将约为39亿美元。
此次IPO定价料将处于预估价格区间的高端，融资约3.80亿美元。
新浪持有微博约78%的股权，在微博上市后，新浪股权比重将降至约57%。
微博计划将其普通股以"WB."的代码在Nasdaq市场上市。
2013年微博的广告和营销收入增长近三倍，至1.4842亿美元。
2013年总营收从6,590万美元增至1.883亿美元，净亏损从1.025亿美元缩窄至3,810万美元。
高盛(亚洲)和瑞信担任微博IPO的主承销商。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。
路透上海4月29日 - 中国最大券商--中信证券周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利23.01亿元人民币，同比增长40.18%；公司一季度公允价值变动收益、利息净收入和其他业务收入等成为公司营收增长的主要来源。