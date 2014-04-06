全球汇市：4月1日止当周投机客增持美元净多仓--CFTC

路透4月4日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多仓，净多仓出现两个月来首次上升。

4月1日止当周美元净多仓增至32.6亿美元，前一周为12.4亿美元。此前美元净多仓曾连续七周减少。

一系列相当正面的美国经济数据扶助了美元人气，美联储缩减购债的前景也保持不变。

整体来看，投资者连续22周持有美元净多仓。上次投机客持有美元净空仓是在2013年10月底。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

4月1日当周 前一周

多头仓位 22,162 17,600

空头仓位 110,800 86,487

净仓位 -88,638 -68,887

欧元(125,000欧元为1口)

4月1日当周 前一周

多头仓位 101,849 106,914

空头仓位 68,611 67,280

净仓位 33,238 39,634

英镑(62,500英镑为1口)

4月1日当周 前一周

多头仓位 75,969 66,751

空头仓位 42,397 37,027

净仓位 33,572 29,724

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

4月1日当周 前一周

多头仓位 24,800 25,037

空头仓位 10,569 10,218

净仓位 14,231 14,819

加元(100,000加元为1口)

4月1日当周 前一周

多头仓位 27,549 40,441

空头仓位 64,543 73,656

净仓位 -36,994 -33,215

澳元(100,000澳元为1口)

4月1日当周 前一周

多头仓位 35,398 24,387

空头仓位 40,278 44,914

净仓位 -4,880 -20,527

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

4月1日当周 前一周

多头仓位 25,765 26,243

空头仓位 7,285 8,030

净仓位 18,480 18,213

(完)

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