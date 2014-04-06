《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月4日

中港股业绩：中国太保一季净利同比下降9%，保险责任准备金明显上升
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 56.36 -2.96 -4.99 5203711
搜狐 59.94 -1.74 -2.82 967952
网易 64.45 -1.08 -1.65 658677
百度 149.35 -8.10 -5.14 8203813
台湾
台湾积体电路 19.77 -0.17 -0.85 2714362
联电 2.08 -0.02 -0.95 302356
日月光 5.43 -0.12 -2.16 258001
硅品精密 6.79 -0.13 -1.91 918614
和信超媒体 1.20 -0.09 -6.98 757109
友达 3.81 -0.01 -0.26 173376
中华电信 30.80 -0.06 -0.19 30328
台湾国际航电 55.71 -1.64 -2.86 1442228
香港
中国移动 45.63 -0.46 -1.00 207678
中国联通 13.31 +0.30 +2.31 166850
中国电信 45.33 -0.10 -0.22 25571
中芯国际 3.94 -0.06 -1.50 29406
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 16
(完)
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