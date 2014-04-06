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亚洲 | 2014年 4月 6日 星期日 09:57 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月4日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 56.36 -2.96 -4.99 5203711

搜狐 59.94 -1.74 -2.82 967952

网易 64.45 -1.08 -1.65 658677

百度 149.35 -8.10 -5.14 8203813

台湾

台湾积体电路 19.77 -0.17 -0.85 2714362

联电 2.08 -0.02 -0.95 302356

日月光 5.43 -0.12 -2.16 258001

硅品精密 6.79 -0.13 -1.91 918614

和信超媒体 1.20 -0.09 -6.98 757109

友达 3.81 -0.01 -0.26 173376

中华电信 30.80 -0.06 -0.19 30328

台湾国际航电 55.71 -1.64 -2.86 1442228

香港

中国移动 45.63 -0.46 -1.00 207678

中国联通 13.31 +0.30 +2.31 166850

中国电信 45.33 -0.10 -0.22 25571

中芯国际 3.94 -0.06 -1.50 29406

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 16

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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