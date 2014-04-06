企业并购：中国三胞集团将收购英国百年老店House of Fraser的89%股权--消息

中港股业绩：中国太保一季净利同比下降9%，保险责任准备金明显上升
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透伦敦4月4日 - 总部位于中国南京的综合企业三胞集团 已决定收购英国百货店House of Fraser的89%股权，后者包括债务在内的估值为逾4.50亿英镑(合7.46亿美元)。
一位接近交易、不愿具名的消息人士周五对路透表示，三胞集团料将“很快”确认该笔交易。三胞集团创始人是中国商界大亨袁亚非。
House of Fraser已有160年历史，在英国和爱尔兰有61家百货店，年营收约为12亿英镑。该公司通过双管齐下的出售程序寻找潜在买家，同时也考虑上市。
House of Fraser有关将公司出售给法国同业老佛爷 的谈判在1月终止。
House of Fraser拒绝就此交易发表评论，同时不能立即联系到三胞集团对此置评。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。
路透上海4月29日 - 中国最大券商--中信证券周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利23.01亿元人民币，同比增长40.18%；公司一季度公允价值变动收益、利息净收入和其他业务收入等成为公司营收增长的主要来源。