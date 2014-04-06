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亚洲 | 2014年 4月 6日 星期日 12:08 BJT

企业并购：中国三胞集团将收购英国百年老店House of Fraser的89%股权--消息

路透伦敦4月4日 - 总部位于中国南京的综合企业三胞集团 已决定收购英国百货店House of Fraser的89%股权，后者包括债务在内的估值为逾4.50亿英镑(合7.46亿美元)。

一位接近交易、不愿具名的消息人士周五对路透表示，三胞集团料将“很快”确认该笔交易。三胞集团创始人是中国商界大亨袁亚非。

House of Fraser已有160年历史，在英国和爱尔兰有61家百货店，年营收约为12亿英镑。该公司通过双管齐下的出售程序寻找潜在买家，同时也考虑上市。

House of Fraser有关将公司出售给法国同业老佛爷 的谈判在1月终止。

House of Fraser拒绝就此交易发表评论，同时不能立即联系到三胞集团对此置评。(完)

(编译 于春红; 审校 白云)
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