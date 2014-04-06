中国经济：河北等4省试点供销社改革获批，今年将完成百家批发市场改造

路透北京4月6日 - 中国人民日报周日报导称，中国国务院日前批准同意供销合作总社在河北、浙江、山东、广东4省开展试点，今年计划完成100家大型骨干批发市场的现代化改造。

报导称，试点将按照改造自我、服务农民的要求，大力推进供销合作社组织创新、服务创新、经营创新，完善体制机制，完善农产品批发市场的质量检测、包装加工及标准化集配功能，提升市场运营管理水平。