中港个股：中铝秘鲁铜矿恢复部分生产，此前因污染环境停工一周

中港股业绩：中国太保一季净利同比下降9%，保险责任准备金明显上升
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透利马4月4日 - 据公司发言人称，中铝矿业 在秘鲁Toromochod的新铜矿周五恢复了部分生产，此前该铜矿因当地政府称其污染环境，按指示停工了一周。
智利环保当局OEFA上周五要求中铝Toromocho铜矿停止向附近的两处湖泊排放污水，铜矿因此停工。
中铝在秘鲁的公司事务主管Alvaro Barrenechea称，政府允许公司重启Toromocho铜矿的部分生产活动。
一旦今年稍后恢复全部产能，Toromocho铜矿年产量预计为30万吨。该铜矿有可能将秘鲁的年度铜产量提高25%至160万吨。
秘鲁是全球第三大铜出口国。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。
路透上海4月29日 - 中国最大券商--中信证券周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利23.01亿元人民币，同比增长40.18%；公司一季度公允价值变动收益、利息净收入和其他业务收入等成为公司营收增长的主要来源。