中港个股：中铝秘鲁铜矿恢复部分生产，此前因污染环境停工一周

路透利马4月4日 - 据公司发言人称，中铝矿业 在秘鲁Toromochod的新铜矿周五恢复了部分生产，此前该铜矿因当地政府称其污染环境，按指示停工了一周。

智利环保当局OEFA上周五要求中铝Toromocho铜矿停止向附近的两处湖泊排放污水，铜矿因此停工。

中铝在秘鲁的公司事务主管Alvaro Barrenechea称，政府允许公司重启Toromocho铜矿的部分生产活动。

一旦今年稍后恢复全部产能，Toromocho铜矿年产量预计为30万吨。该铜矿有可能将秘鲁的年度铜产量提高25%至160万吨。

秘鲁是全球第三大铜出口国。(完)