台湾政经：立法院长称先完成两岸协议监督条例立法，期许学运和平落幕

路透台北4月6日 - 进入第20天的台湾反服贸学运出现重要转折，立法院长王金平周日率领朝野立委进入被学生占领的议场，并宣读声明称，在两岸协议监督条例草案完成立法前，将不召集两岸服务贸易协议的党团协商会议。

王金平在民进党团总召柯建铭等立委陪同下于立法院发表谈话，指服贸协议审查所引发的冲突，根源起因于各党团对于服贸协议处理程序的歧异。他已六度召集党团协商，但各方均未能放下己见。

国民党籍的王金平并呼吁学生，带着理想向前行，回到自己的岗位，努力充实。也盼各界给予学生包容，使本次争议和平落幕。

对此，学运总指挥林飞帆回应称，〞王院长的善意，我们看到了，也听到了。会进行后续讨论，尽快给公民朋友一个答案。 〞

柯建铭则表示，王金平的意思就是要先立法，再审查，〞本会期只有立法(两岸协议监督条例草案)问题，没有审查(服贸协议)问题。〞

惟总统马英九日前已表示，虽然支持两岸协议监督机制法制化，但他不同意待机制法制化后再行审查服贸协议，称将在法制化的同时，同步持续审查服贸协议。

台湾行政院院会于上周四通过两岸协议监督条例草案，以回应反服贸学运诉求之一的将两岸协议监督机制法制化。该草案将送立法院审议。