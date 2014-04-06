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市场报道 | 2014年 4月 6日 星期日 15:59 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货4月1日持仓报告(表)

路透4月4日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年4月1日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(638,253口)

268,714 87,195 69,519 247,501 387,346 585,734 544,060 52,519 94,193

较3月25日变动(未平仓合约：增加13,949口)

10,941 5,785 -7,467 12,762 17,223 16,236 15,541 -2,287 -1,592

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

42.1 13.7 10.9 38.8 60.7 91.8 85.2 8.2 14.8

各类交易商数量(总计为553家)

182 145 156 125 186 396 414(完)

(整理 白云; 审校 于春红)
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