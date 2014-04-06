CFTC报告：CBOT大豆期货4月1日持仓报告(表)

中港股业绩：中国太保一季净利同比下降9%，保险责任准备金明显上升
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透4月4日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年4月1日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(638,253口)
268,714 87,195 69,519 247,501 387,346 585,734 544,060 52,519 94,193
较3月25日变动(未平仓合约：增加13,949口)
10,941 5,785 -7,467 12,762 17,223 16,236 15,541 -2,287 -1,592
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
42.1 13.7 10.9 38.8 60.7 91.8 85.2 8.2 14.8
各类交易商数量(总计为553家)
182 145 156 125 186 396 414(完)
(整理 白云; 审校 于春红)
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。
路透上海4月29日 - 中国最大券商--中信证券周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利23.01亿元人民币，同比增长40.18%；公司一季度公允价值变动收益、利息净收入和其他业务收入等成为公司营收增长的主要来源。