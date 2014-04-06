CFTC报告：NYMEX原油期货4月1日持仓报告(表)

中股业绩：上汽集团一季度净利同比增长4.1%，整车销量增长3%
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。
路透4月4日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年4月1日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,644,507口)
502,389 110,606 487,611 561,769 972,062 1551769 1570279 92,738 74,228
较3月25日变动(未平仓合约：减少39,941口)
4,309 3,700 5,330 26,778 27,381 36,417 36,411 3,524 3,530
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
30.5 6.7 29.7 34.2 59.1 94.4 95.5 5.6 4.5
各类交易商数量(总计为335家)
126 77 154 88 99 294 275 (完) (整理 白云; 审校 于春红)
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。
路透上海4月29日 - 中国最大券商--中信证券周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利23.01亿元人民币，同比增长40.18%；公司一季度公允价值变动收益、利息净收入和其他业务收入等成为公司营收增长的主要来源。
汤森路透股价上涨4.0%，至62.03加元，此前公司公布好于预期的第一季业绩，且确认其财测，称公司各项业务的业绩都在改善。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)