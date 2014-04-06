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市场报道 | 2014年 4月 6日 星期日 16:02 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货4月1日持仓报告(表)

路透4月4日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年4月1日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,644,507口)

502,389 110,606 487,611 561,769 972,062 1551769 1570279 92,738 74,228

较3月25日变动(未平仓合约：减少39,941口)

4,309 3,700 5,330 26,778 27,381 36,417 36,411 3,524 3,530

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.5 6.7 29.7 34.2 59.1 94.4 95.5 5.6 4.5

各类交易商数量(总计为335家)

126 77 154 88 99 294 275 (完) (整理 白云; 审校 于春红)
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