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市场报道 | 2014年 4月 6日 星期日 16:05 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货4月1日持仓报告(表)

路透4月4日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年4月1日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(183,893口)

84,600 20,515 20,382 60,131 132,260 165,113 173,157 18,780 10,736

较3月25日变动(未平仓合约：增加583口)

-1,245 -58 -319 1,808 405 244 28 339 555

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

46.0 11.2 11.1 32.7 71.9 89.8 94.2 10.2 5.8

各类交易商数量(总计为255家)

117 51 62 55 65 199 156 (完)

(整理 白云; 审校 于春红)
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