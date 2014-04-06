CFTC报告：ICE棉花期货4月1日持仓报告(表)

中港股业绩：中国太保一季净利同比下降9%，保险责任准备金明显上升
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透4月4日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年4月1日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(183,893口)
84,600 20,515 20,382 60,131 132,260 165,113 173,157 18,780 10,736
较3月25日变动(未平仓合约：增加583口)
-1,245 -58 -319 1,808 405 244 28 339 555
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
46.0 11.2 11.1 32.7 71.9 89.8 94.2 10.2 5.8
各类交易商数量(总计为255家)
117 51 62 55 65 199 156 (完)
(整理 白云; 审校 于春红)
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。
路透上海4月29日 - 中国最大券商--中信证券周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利23.01亿元人民币，同比增长40.18%；公司一季度公允价值变动收益、利息净收入和其他业务收入等成为公司营收增长的主要来源。