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市场报道 | 2014年 4月 6日 星期日 16:13 BJT

CFTC报告：COMEX期金4月1日持仓报告(表)

路透4月4日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年4月1日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(363,451口)

158,152 58,007 21,496 143,575 257,604 323,223 337,107 40,228 26,344

较3月25日变动(未平仓合约：减少34,813口)

-10,931 6,241 -8,865 -16,404 -29,996 -36,200 -32,620 1,387 -2,193

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

43.5 16.0 5.9 39.5 70.9 88.9 92.8 11.1 7.2

各类交易商数量(总计为257家)

109 74 52 49 58 183 162 (完)

(整理 白云; 审校 于春红)
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