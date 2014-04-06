CFTC报告：COMEX期金4月1日持仓报告(表)

中股业绩：上汽集团一季度净利同比增长4.1%，整车销量增长3%
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。
路透4月4日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年4月1日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(363,451口)
158,152 58,007 21,496 143,575 257,604 323,223 337,107 40,228 26,344
较3月25日变动(未平仓合约：减少34,813口)
-10,931 6,241 -8,865 -16,404 -29,996 -36,200 -32,620 1,387 -2,193
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
43.5 16.0 5.9 39.5 70.9 88.9 92.8 11.1 7.2
各类交易商数量(总计为257家)
109 74 52 49 58 183 162 (完)
(整理 白云; 审校 于春红)
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。
路透上海4月29日 - 中国最大券商--中信证券周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利23.01亿元人民币，同比增长40.18%；公司一季度公允价值变动收益、利息净收入和其他业务收入等成为公司营收增长的主要来源。
汤森路透股价上涨4.0%，至62.03加元，此前公司公布好于预期的第一季业绩，且确认其财测，称公司各项业务的业绩都在改善。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)