CFTC报告：CBOT小麦期货4月1日持仓报告(表)

中港股业绩：中国太保一季净利同比下降9%，保险责任准备金明显上升
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透4月4日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年4月1日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(367,573口)
126,437 99,780 64,927 143,689 159,136 335,053 323,843 32,520 43,730
较3月25日变动(未平仓合约：增加6,955口)
1,908 -3,174 3,166 4,025 7,297 9,099 7,289 -2,144 -334
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
34.4 27.1 17.7 39.1 43.3 91.2 88.1 8.8 11.9
各类交易商数量(总计为339家)
110 104 105 79 97 251 255(完)
(整理 白云; 审校 于春红)
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。
路透上海4月29日 - 中国最大券商--中信证券周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利23.01亿元人民币，同比增长40.18%；公司一季度公允价值变动收益、利息净收入和其他业务收入等成为公司营收增长的主要来源。