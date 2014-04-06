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市场报道 | 2014年 4月 6日 星期日 16:16 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货4月1日持仓报告(表)

路透4月4日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年4月1日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(367,573口)

126,437 99,780 64,927 143,689 159,136 335,053 323,843 32,520 43,730

较3月25日变动(未平仓合约：增加6,955口)

1,908 -3,174 3,166 4,025 7,297 9,099 7,289 -2,144 -334

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

34.4 27.1 17.7 39.1 43.3 91.2 88.1 8.8 11.9

各类交易商数量(总计为339家)

110 104 105 79 97 251 255(完)

(整理 白云; 审校 于春红)
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