CFTC报告：CBOT玉米期货4月1日持仓报告(表)

中股业绩：上汽集团一季度净利同比增长4.1%，整车销量增长3%
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。
路透4月4日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年4月1日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,362,869口)
434,977 126,314 199,245 595,458 781,769 1229680 1107328 133,189 255,541
较3月25日变动(未平仓合约：增加32,841口)
14,147 -35,889 5,168 9,727 65,315 29,042 34,594 3,799 -1,753
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
31.9 9.3 14.6 43.7 57.4 90.2 81.2 9.8 18.8
各类交易商数量(总计为723家)
180 112 166 224 355 493 570(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。
路透上海4月29日 - 中国最大券商--中信证券周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利23.01亿元人民币，同比增长40.18%；公司一季度公允价值变动收益、利息净收入和其他业务收入等成为公司营收增长的主要来源。
汤森路透股价上涨4.0%，至62.03加元，此前公司公布好于预期的第一季业绩，且确认其财测，称公司各项业务的业绩都在改善。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)