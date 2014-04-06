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市场报道 | 2014年 4月 6日 星期日 16:19 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货4月1日持仓报告(表)

路透4月4日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年4月1日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,362,869口)

434,977 126,314 199,245 595,458 781,769 1229680 1107328 133,189 255,541

较3月25日变动(未平仓合约：增加32,841口)

14,147 -35,889 5,168 9,727 65,315 29,042 34,594 3,799 -1,753

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.9 9.3 14.6 43.7 57.4 90.2 81.2 9.8 18.8

各类交易商数量(总计为723家)

180 112 166 224 355 493 570(完)

(编译 白云; 审校 于春红)
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