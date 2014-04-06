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市场报道 | 2014年 4月 6日 星期日 16:22 BJT

CFTC报告：COMEX期铜4月1日持仓报告(表)

路透4月4日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2014年4月1日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(153,098口)

45,433 71,228 16,536 76,981 44,511 138,950 132,275 14,148 20,823

较3月25日变动(未平仓合约：减少959口)

75 -7,105 2,618 -2,074 1,890 619 -2,597 -1,578 1,638

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.7 46.5 10.8 50.3 29.1 90.8 86.4 9.2 13.6

各类交易商数量(总计为282家)

57 148 58 51 50 148 228(完)

(整理 白云; 审校 于春红)
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