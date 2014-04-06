CFTC报告：COMEX期铜4月1日持仓报告(表)

中港股业绩：中国太保一季净利同比下降9%，保险责任准备金明显上升
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透4月4日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2014年4月1日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(153,098口)
45,433 71,228 16,536 76,981 44,511 138,950 132,275 14,148 20,823
较3月25日变动(未平仓合约：减少959口)
75 -7,105 2,618 -2,074 1,890 619 -2,597 -1,578 1,638
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
29.7 46.5 10.8 50.3 29.1 90.8 86.4 9.2 13.6
各类交易商数量(总计为282家)
57 148 58 51 50 148 228(完)
(整理 白云; 审校 于春红)
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。
路透上海4月29日 - 中国最大券商--中信证券周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利23.01亿元人民币，同比增长40.18%；公司一季度公允价值变动收益、利息净收入和其他业务收入等成为公司营收增长的主要来源。