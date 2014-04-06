《日本重要政经日程》--4月7日

中股业绩：上汽集团一季度净利同比增长4.1%，整车销量增长3%
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。
(除特别说明外，均为GMT时间)
4月6日(日)
2350 - 3月底止外汇储备
4月7日(一)
0120 - 标售六个月期贴现国库券
0500 - 2月领先指标
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 龚芳; 审校 王兴亚)
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。
路透上海4月29日 - 中国最大券商--中信证券周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利23.01亿元人民币，同比增长40.18%；公司一季度公允价值变动收益、利息净收入和其他业务收入等成为公司营收增长的主要来源。
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