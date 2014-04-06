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亚洲 | 2014年 4月 7日 星期一 06:24 BJT

《日本重要政经日程》--4月7日

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月6日(日)

2350 - 3月底止外汇储备

4月7日(一)

0120 - 标售六个月期贴现国库券

0500 - 2月领先指标

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 龚芳; 审校 王兴亚)
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