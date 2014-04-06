澳新经济指标预测--4月7日-4月14日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月7日当周 4月7日(一) 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 3月 -- -0.5% 网络招聘广告 -- +5.3% 4月8日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 3月 -- 0 企业信心指数 -- 正7 2245 新西兰电子卡零售销售(较上月) 3月 -- +0.9% (较上年同期) -- +5.7% 4月9日(三) 0030 澳洲消费者信心 4月 -- -0.7% 0130 澳洲房屋融资 2月 +2.0% 持平 投资性房屋融资 -- -3.3% 4月9-10日 2300 新西兰采购经理人指数(PMI) 3月 -- 56.20 4月10日(四) 0130 澳洲就业人数(万人) 3月 增加0.5 增加4.73 全职就业人数(万人) -- 增加8.05 就业参与率 64.7% 64.8% 失业率 6.0% 6.0% 2245 新西兰食品价格指数 3月 -- -1.0% 4月11日(五) 暂无重要经济数据公布。 4月14日当周 4月14日(一) 暂无重要经济数据公布。(完)