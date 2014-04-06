《美国重要政经日程》--4月7日

中股业绩：上汽集团一季度净利同比增长4.1%，整车销量增长3%
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1500 - 农业部公布一周美国农作物和油籽出口检验报告
1500 - 财政部宣布每周四周期国库券标售
1530 - 财政部每周例行三个月和六个月期国库券标售
1900 - 美联储公布2月消费者信贷
2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。
路透上海4月29日 - 中国最大券商--中信证券周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利23.01亿元人民币，同比增长40.18%；公司一季度公允价值变动收益、利息净收入和其他业务收入等成为公司营收增长的主要来源。
汤森路透股价上涨4.0%，至62.03加元，此前公司公布好于预期的第一季业绩，且确认其财测，称公司各项业务的业绩都在改善。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)