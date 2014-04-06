《美国重要政经日程》--4月7日

加拿大股市：普涨收高，金矿股和金融股领军

汤森路透股价上涨4.0%，至62.03加元，此前公司公布好于预期的第一季业绩，且确认其财测，称公司各项业务的业绩都在改善。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)