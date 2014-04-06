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货币新闻 | 2014年 4月 7日 星期一 07:17 BJT

《一周经济焦点》美国稳步复苏，外界审视目光聚焦于欧洲与中国

在欧元区内，法国总统奥朗德重组内阁，重新激发对经济成长的议论。奥朗德称尽管法国为了通过减税以帮助消费者和企业，已经将削减预算赤字以符合欧盟上限的期限推迟，但恐怕也无法实现目标。

欧盟官员之前呼吁法国实现其目标，但意大利新总理伦齐也推行类似的举措，他们将在此次华盛顿会议上找到盟友。

乌克兰将是IMF会议的突出问题。IMF已经提供了至多180亿美元的救助，希望整体金援控制在270亿美元以内，并称其相信无论哪方赢得5月末的大选，都会继续推行包括大幅提高国内天然气价格在内的计划。

会议还将讨论其他条件是否可以比IMF通常的要求放宽。

总之，G20会议和IMF会议是否会有实质结果还需拭目以待。

“据我们的分析，基本情况就是G20峰会成果较小且短暂，不够系统且不稳健，”欧洲央行在周五发布的一份研究结果显示。(完) (编译 徐文焰/侯向明/龚芳/李爽 审校 戴素萍/徐文焰)
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